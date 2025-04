Kidawa-Bloňska: Energetická transformácia rozhoduje o prežití EÚ

Varšava 13. apríla (TASR) - Energetická transformácia nie je len ekologickým cieľom, ale kľúčovým strategickým projektom, ktorý rozhoduje o prežití nezávislosti Európskej únie. Uviedla to predsedníčka poľského Senátu Małgorzata Kidawa-Bloňska počas pondelkového stretnutia výborov pre klímu a energetiku v rámci poľského predsedníctva v Rade EÚ.



Podľa Kidawy-Bloňskej je energetická bezpečnosť nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti Únie. Zdôraznila, že spôsob, akým sa EÚ podarí v najbližších rokoch prebudovať svoj energetický sektor, ovplyvní jej postavenie na svetových trhoch aj schopnosť čeliť globálnym krízam.



Poukázala na to, že energia prestáva byť iba hospodárskou komoditou a čoraz viac sa stáva nástrojom geopolitického vplyvu. Závislosť na dodávkach z tretích krajín, často autoritatívnych režimov, považuje za riziko pre stabilitu a suverenitu Únie. V tejto súvislosti pripomenula aj ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.



Predsedníčka Senátu zdôraznila potrebu investícií do obnoviteľných zdrojov, moderných technológií vrátane vodíka a energetickej infraštruktúry. Upozornila, že cieľom je nielen posilniť nezávislosť, ale aj znížiť ceny energií a ochrániť občanov pred budúcimi krízami.



Na konferencii sa za NR SR zúčastňujú poslanci Peter Kalivoda (Hlas-SD) a Branislav Škripek (KDH).











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)