KidsRights: Sociálne médiá prispievajú k problému duševného zdravia

Amsterdam 11. júna (TASR) - Nekontrolované šírenie platforiem sociálnych médií spôsobuje bezprecedentnú globálnu krízu duševného zdravia detí a tínedžerov. V stredu to uviedla mimovládna organizácia KidsRights so sídlom v Amsterdame a vyzvala na urgentné koordinované opatrenia na celom svete. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Správa organizácie uvádza, že každé siedme dieťa a dospievajúci vo veku od 10 do 19 rokov má problémy s duševným zdravím. Pripisuje tomu aj celosvetovú mieru samovrážd (šesť na 100.000 osôb) vo vekovej skupine 15 – 19 rokov. Tieto vysoké údaje predstavujú „špičku ľadovca“, keďže samovraždy sú vzhľadom na stigmu vo veľkej miere nedostatočne hlásené, uvádza skupina KidsRights.



„Tohtoročná správa je budíčkom, ktorý už nemôžeme ignorovať,“ povedal predseda organizácie Marc Dullaert. „Kríza duševného zdravia... medzi našimi deťmi dosiahla bod zlomu, ktorý zhoršuje nekontrolovaná expanzia platforiem sociálnych médií, ktoré uprednostňujú angažovanosť pred bezpečnosťou detí,“ dodal.



Austrália schválila zákon zakazujúci používanie sociálnych médií osobami mladšími ako 16 rokov. Skupina varovala, že plošné zákazy nie sú riešením, pretože „môžu porušovať občianske a politické práva detí“ vrátane prístupu k informáciám.



Skupina nalieha na „komplexné posúdenia vplyvu na práva detí“ na globálnej úrovni pre platformy sociálnych médií, lepšie vzdelávanie detí a lepšie školenia odborníkov v oblasti duševného zdravia.



Správa sa odvoláva aj na populárny seriál „Adolescence“ na Netflixe, ktorý poukázal na časť toxického obsahu, ku ktorému majú deti prístup online. Miniséria „preukázala globálne povedomie o týchto problémoch, ale samotné povedomie nestačí,“ povedal Dullaert.