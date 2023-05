Prezidentský kandidát Kiličdaroglu sľúbil vyhnať z Turecka utečencov

Ankara 18. mája (TASR) - Turecký prezidentský kandidát Kemal Kiličdaroglu sprísnil svoju rétoriku a vo štvrtok prisľúbil, že po víťazstve vo voľbách pošle z krajiny späť do vlasti milióny migrantov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Kiličdaroglu predniesol svoj prvý verejný príhovor po prvom kole prezidentský volieb, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu. Kiličdaroglu sa v ňom umiestnil na druhom mieste za súčasným tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, proti ktorému sa v druhom kole volieb postaví 28. mája.



"Erdogan, neochránil si naše hranice a česť našej krajiny. Úmyselne si do tejto krajiny priviedol desať miliónov utečencov... Hneď, ako budem pri moci, ich všetkých pošlem späť domov," vyhlásil Kiličdaroglu.



Výrazne tak sprísnil svoj tón zrejme v snahe získať na svoju stranu pred druhým kolom prezidentský volieb ultranacionalistov, domnieva sa AFP.



Kiličdaroglu získal v nedeľňajšom prvom kole volieb o takmer päť percentuálnych bodov menej ako Erdogan. Ide však o najlepší výsledok opozičného kandidáta za uplynulých dvadsať rokov vlády tureckého lídra. Stále to však bolo menej, než predpovedali predvolebné prieskumy.



V snahe získať viac voličov a poraziť Erdogana sa Kiličdaroglu plánuje stretnúť aj s pravicovým kandidátom Sinanom Oganom, ktorý skončil v prvom kole tretí so ziskom 5,2 percenta hlasov. To, na koho stranu sa prikloní jeho približne 2,8 milióna voličov, môže byť v druhom kole rozhodujúce.



Ogan však ešte ani jedného z kandidátov verejne nepodporil a je otázne, či by dokázal zmobilizovať svojich voličov, aby volili kandidáta, ktorého bude preferovať.



Podľa údajov OSN je v Turecku v súčasnosti asi 3,9 milióna utečencov vrátane Sýrčanov. Kiličdaroglu pritom nepodložil svoje tvrdenia o desiatich miliónoch utečencov žiadnymi dátami, všíma si DPA.