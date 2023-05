Kilicdaroglu tvrdí, že vedie nad Erdoganom,sčítavanie hlasov pokračuje

Ankara 14. mája (TASR) - Turecký opozičný prezidentský kandidát Kemal Kiličdaroglu v nedeľu večer deklaroval, že vedie nad súčasným prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Čiastkové predbežné výsledky nedeľňajších volieb zverejňované štátnymi médiami naopak naznačujú, že výrazný náskok má zatiaľ Erdogan.



"Vedieme," napísal na Twitteri Kiličdaroglu po zverejnení týchto prvých čiastkových výsledkov. Odvolal sa pri tom na vlastné zrátavanie hlasov, ktoré paralelne uskutočňuje jeho strana, informuje agentúra AFP.



Spolupracovníci opozičného kandidáta predtým obvinili štátnu tlačovú agentúru Anadolu z manipulácie spravodajstva o výsledkoch volieb.



Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu uvádza, že po zrátaní necelých 50 percent hlasov vedie Erdogan so ziskom viac než 52 percent hlasov pred Kiličdaroglom, ktorý má zatiaľ približne 41 percentnú podporu.



AFP však pripomína, že ide o veľmi čiastkové výsledky, ktoré sa môžu ešte výrazne zmeniť. Väčšina zrátaných hlasov, z ktorých vychádzala Anadolu totiž zrejme pochádza z výrazne provládnych oblastí.



Erdoganov náskok sa pritom s pribúdajúcim počtom sčítaných hlasov znižuje, uvádza AFP.



Hovorca Kiličdaroglovej strany sa vyjadril, že správy prichádzajú z jednotlivých volebných okrskov sú naopak "extrémne pozitívne" pre opozíciu. Tá podľa neho začne zverejňovať vlastné čísla, keď bude otvorený dostatočný počet hlasovacích urien na to, aby to malo význam pre celkový výsledok hlasovania.



Väčšina predvolebných prieskumov mierne favorizovala Kiličdarogla s tým, že by mohol eventuálne zvíťaziť už v prvom kole volieb.



Ak by žiaden z prezidentských kandidátov nezískal viac než 50 percent hlasov, o víťazovi sa rozhodne až v druhom kole hlasovania, ktoré sa uskutoční 28. mája.