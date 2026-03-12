< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un a jeho dcéra si na strelnici vyskúšali nové pištole
Kim podľa KCNA zdôraznil, že továreň zohráva kľúčovú úlohu pri zásobovaní armády a bezpečnostných zložiek pištoľami a ďalšími ľahkými zbraňami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang/Soul 12. marca (TASR) – Severokórejský vodca Kim Čong-un počas návštevy továrne na výrobu ľahkých zbraní testoval pištoľ spolu so svojou dospievajúcou dcérou. Vyplýva to zo snímok, ktoré vo štvrtok zverejnili štátne médiá KĽDR a o ktorých informovala agentúra AP, píše TASR.
Severokórejská štátna agentúra KCNA uviedla, že Kim v stredu navštívil závod na výrobu pištolí a ďalších ľahkých zbraní a oboznámil sa s novým modelom pištole, ktorý nedávno vstúpil do sériovej výroby. Po jej otestovaní na strelnici ju podľa KCNA označil za vynikajúcu.
Agentúra vo svojej správe nespomenula prítomnosť Kimovej dcéry, na zverejnených fotografiách však vidno, ako strieľa z pištole spolu s vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi.
Kim podľa KCNA zdôraznil, že továreň zohráva kľúčovú úlohu pri zásobovaní armády a bezpečnostných zložiek pištoľami a ďalšími ľahkými zbraňami. Zároveň vyzval na rozšírenie výrobných kapacít a modernizáciu výrobných liniek.
Kimova dcéra, ktorá sa podľa expertov na KĽDR volá Kim Čchu-e a má približne 13 rokov, sa po prvý raz objavila na verejnosti v novembri 2022 počas testu balistickej rakety dlhého doletu. Odvtedy sprevádza svojho otca na čoraz väčšom počte verejných podujatí vrátane vojenských prehliadok, otvorení fabrík či septembrovej návštevy Pekingu, kde sa Kim stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Predstavitelia juhokórejských tajných služieb a odborníci na KĽDR sa domnievajú, že Kim Čong-un svoju dcéru pripravuje na možnú budúcu úlohu v čele krajiny, čím by sa vláda dynastie Kimovcov mohla rozšíriť už na štvrtú generáciu.
Severokórejské štátne médiá minulý mesiac zverejnili aj zábery, na ktorých Kimova dcéra testuje ostreľovaciu pušku. Stalo sa tak po zjazde vládnucej strany, na ktorom Kim predstavil hlavné politické a vojenské ciele KĽDR na najbližších päť rokov.
Návšteve továrne na pištole predchádzala utorková inšpekcia, počas ktorej Kim spolu so svojou dcérou sledoval skúšobné odpálenie riadených striel z vojnového torpédoborca. Podľa štátnych médií ide o strely schopné niesť jadrovú hlavicu.
Severokórejská štátna agentúra KCNA uviedla, že Kim v stredu navštívil závod na výrobu pištolí a ďalších ľahkých zbraní a oboznámil sa s novým modelom pištole, ktorý nedávno vstúpil do sériovej výroby. Po jej otestovaní na strelnici ju podľa KCNA označil za vynikajúcu.
Agentúra vo svojej správe nespomenula prítomnosť Kimovej dcéry, na zverejnených fotografiách však vidno, ako strieľa z pištole spolu s vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi.
Kim podľa KCNA zdôraznil, že továreň zohráva kľúčovú úlohu pri zásobovaní armády a bezpečnostných zložiek pištoľami a ďalšími ľahkými zbraňami. Zároveň vyzval na rozšírenie výrobných kapacít a modernizáciu výrobných liniek.
Kimova dcéra, ktorá sa podľa expertov na KĽDR volá Kim Čchu-e a má približne 13 rokov, sa po prvý raz objavila na verejnosti v novembri 2022 počas testu balistickej rakety dlhého doletu. Odvtedy sprevádza svojho otca na čoraz väčšom počte verejných podujatí vrátane vojenských prehliadok, otvorení fabrík či septembrovej návštevy Pekingu, kde sa Kim stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Predstavitelia juhokórejských tajných služieb a odborníci na KĽDR sa domnievajú, že Kim Čong-un svoju dcéru pripravuje na možnú budúcu úlohu v čele krajiny, čím by sa vláda dynastie Kimovcov mohla rozšíriť už na štvrtú generáciu.
Severokórejské štátne médiá minulý mesiac zverejnili aj zábery, na ktorých Kimova dcéra testuje ostreľovaciu pušku. Stalo sa tak po zjazde vládnucej strany, na ktorom Kim predstavil hlavné politické a vojenské ciele KĽDR na najbližších päť rokov.
Návšteve továrne na pištole predchádzala utorková inšpekcia, počas ktorej Kim spolu so svojou dcérou sledoval skúšobné odpálenie riadených striel z vojnového torpédoborca. Podľa štátnych médií ide o strely schopné niesť jadrovú hlavicu.