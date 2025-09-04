< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un a Putin diskutovali o bilaterálnej spolupráci
Putin zároveň povedal, že Rusko si bude „navždy pamätať" obete severokórejských vojakov nasadených na pomoc Rusku vo vojne proti Ukrajine.
Autor TASR
Pchjongjang 4. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin diskutovali o „dlhodobých“ plánoch na spoluprácu medzi KĽDR a Ruskom. Lídri rokovali v čínskom Pekingu na okraj osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny, informovala vo štvrtok severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše TASR podľa správy agentúry Jonhap.
Stretnutie týchto dvoch lídrov sa uskutočnilo po tom, čo sa zúčastnili na vojenskej prehliadke spoločne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Kim a Putin „podrobne diskutovali o dlhodobých plánoch o spolupráci medzi týmito dvoma krajinami a potvrdili svoju pevnú vôľu naďalej viesť bilaterálne vzťahy na vysokej úrovni,“ uviedla KCNA.
Šéf Kremľa označil bilaterálne vzťahy Moskvy a Pchjongjangu za „špeciálne, založené na dôvere, priateľstve a spojenectve“. Putin zároveň povedal, že Rusko si bude „navždy pamätať“ obete severokórejských vojakov nasadených na pomoc Rusku vo vojne proti Ukrajine.
Kim Čong-un vyhlásil, že Severná Kórea plne podporuje snahy Ruska brániť svoju suverenitu a územnú celistvosť, pričom podľa Jonhap poznamenal, že KĽDR považuje za „bratskú povinnosť“ poskytovať pomoc Rusku.
KCNA ďalej informovala, že ruský prezident a severokórejský vodca si úprimne vymenili názory na dôležité medzinárodné a regionálne otázky. Agentúra pritom neuviedla ďalšie podrobnosti.
Ruské médiá v stredu uviedli, že Putin pozval Kima na ďalšiu návštevu Ruska, o čom sa však severokórejské médiá nezmienili.
Vodca KĽDR sa podľa agentúry Reuters stretol v Pekingu aj s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a pozval ho na návštevu Severnej Kórey.
