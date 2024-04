Pchjongjang 23. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na cvičenie simulujúce jadrový protiútok, oznámila v utorok štátna tlačová agentúra KCNA. TASR sa odvoláva na agentúry AFP a Jonhap.



Cvičenie sa uskutočnilo v pondelok. Juhokórejská armáda oznámila, že KĽDR v tento deň odpálila niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu. Vypustenie rakiet potvrdilo aj Japonsko. Hlavné severokórejské noviny Rodong Sinmun uviedli, že cvičenia sa uskutočnili v reakcii na nedávne spoločné vojenské cvičenia Soulu a Washingtonu.



Rakety zasiahli cieľ vzdialený 352 kilometrov, uviedla KCNA. Dodala, že Kim "ocenil vysoký dosah a presnosť" striel. Tie leteli z oblasti Pchjongjangu približne 300 kilometrov, než dopadli do vôd východne od Kórejského polostrova, informovala juhokórejská armáda.



Spojené štáty odsúdili tieto vypúšťania balistických rakiet a obvinili Severnú Kóreu z porušenia viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.



Ide už o druhé odpálenie rakiet zo strany Pchjongjangu v priebehu necelého týždňa. Severná Kórea v piatok prostredníctvom štátnych médií informovala o uskutočnení testu "superveľkej hlavice" určenej pre strategickú riadenú strelu Hwasal-1 Ra-3. Podľa nich tiež odpálila aj nový typ protilietadlovej strely.



Pchjongjang začiatkom apríla tiež oznámil, že otestoval nadzvukovú raketu so stredným až dlhým doletom, pričom na skúške bol prítomný aj vodca Kim Čong-un.



Moskva, spojenec Pchjongjangu, v marci vetovala návrh rezolúcie BR OSN, ktorý žiadal predĺženie dohľadu expertov OSN nad sankciami svetovej organizácie proti Severnej Kórei. To fakticky ukončilo monitorovanie porušovania sankcií voči Kimovej vláde za jej jadrový a zbrojný program zo strany OSN.