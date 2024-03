Kim Čong-un dohliadal na skúšku motora pre hypersonické rakety

Pchjongjang 19. marca (TASR) - Severokórejský líder Kim Čong-un dohliadal na úspešnú skúšku raketového motora na tuhé palivo pre nový typ hypersonickej rakety stredne dlhého dosahu. Oznámili to v stredu severokórejské štátne médiá, informuje TASR podľa správa agentúra AFP a AP.



Skúšku vykonali ešte v utorok v centre pre štart satelitov Sohae, pričom išlo o pozemný test viacstupňového motora, uviedla štátna agentúra KCNA. Dodala, že vyvíjaná raketa má "novú strategickú hodnotu".



Kim uviedol, že vojenská strategická hodnota tejto zbrane je rovnako dôležitá ako medzikontinentálne balistické rakety a "nepriatelia by o tom mali vedieť".



Podľa médií bol určený časový plán na dokončenie tohto nového zbraňového systému aj prostredníctvom tohto "úspešného dôležitého testu".



Častejšie skúšky moderných technológií súvisiacich s raketami na tuhé palivo sú už dlho jedným z kľúčových cieľov Kima, píše AFP. Vlani Severná Kórea ohlásila úspešnú skúšku prvej medzikontinentálnej balistickej rakety na tuhé palivo, ktorú označila za prelom vo svojich protiútočných jadrových schopnostiach.



Rakety na tuhé palivo sú podľa odborníkov v porovnaní s raketami na tekuté palivo z operačného hľadiska bezpečnejšie a jednoduchšie na použitie. Do rakiet na tuhé palivo totiž netreba plniť pohonné látky pred odpalom, v dôsledku čoho je ťažšie ich nájsť a zničiť. Okrem toho je ich použite rýchlejšie.



AP upozorňuje, že pokročilé zbraňové systémy vrátane vyvíjanej hypersonickej rakety stredného doletu možu zasiahnuť aj americké ciele – napríklad ostrov Guam, ako kľúčová vojenská základňa USA v Tichomorí.