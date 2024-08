Kim Čong-un dohliadal na test dronov, žiada ich ďalší vývoj

Soul 26. augusta (TASR) – Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na test výkonnosti bezpilotných lietadiel vyvinutých v jeho krajine. Oznámili to v pondelok štátne médiá, podľa ktorých tiež vyzval na vývoj a výrobu ďalších tzv. samovražedných dronov v rámci zvyšovania pripravenosti na vojnu. TASR o tom informuje na základe agentúr Reuters a Jonhap.



Kim v sobotu navštívil Ústav dronov severokórejskej Akadémie obranných vied a pozrel si úspešnú skúšku dronov, ktoré správne identifikovali a zničili určené ciele, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.



"Je potrebné vyvinúť a vyrobiť viac samovražedných dronov rôznych typov, ktoré budú používať jednotky taktickej pechoty a špeciálnych operácií, ako aj strategických prieskumných a viacúčelových útočných dronov," vyhlásil Kim podľa správy.



Severokórejský líder tiež žiadal ďalšie testy bojového využitia dronov, aby nimi mohli armádu krajiny vybaviť čo najskôr. Hovoril aj o pokračujúcom vývoji podmorských zbraňových systémov a útočných dronov i potrebe zapojenia technológie umelej inteligencie do tohto vývoja.



KCNA priniesla fotografie dvoch bielych samovražedných dronov zasahujúcich makety cieľov, ktoré vyzerajú ako juhokórejské tanky K-2. Severná Kórea zverejnila zábery takýchto zbraní po prvý raz.



Kim na straníckom zasadnutí vlani v decembri nariadil vývoj bezpilotnej vojenskej techniky a prostriedkov elektronického boja. V júli 2023 Severná Kórea predstavila dva typy nových prieskumných a viacúčelových útočných dronov. V decembri 2022 vyslala päť dronov cez hranicu s Južnou Kóreou, jeden z nich vnikol do bezletovej zóny blízko prezidentskej kancelárie v Soule, dodáva Jonhap.