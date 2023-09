Kim Čong-un hovoril so Šojguom o posilnení vojenskej spolupráce

Soul 17. septembra (TASR) – Severokórejský vodca Kim Čong-un viedol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom rozhovory o posilnení dvojstrannej vojenskej spolupráce a výmeny. Oznámili to v nedeľu štátne médiá v Pchjongjangu, informuje TASR podľa agentúr Jonhap a AP.



Rokovanie sa konalo v sobotu vo Vladivostoku, ktorý Kim navštívil počas svojej cesty na ruský Ďaleký východ. V rámci nej sa minulý týždeň stretol na summite s prezidentom Vladimirom Putinom.



Kim a Šojgu si podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA vymenili názory na praktické otázky týkajúce sa posilnenia strategickej a taktickej koordinácie a spolupráce medzi ozbrojenými silami oboch krajín.



Vodca KĽDR v sobotu tiež navštívil leteckú základňu Kneviči, kde si pozrel strategické bombardéry, viacúčelové lietadlá a ďalšie vojenské stroje, aké Rusko nasadzuje vo vojne na Ukrajine. Bol aj na základni ruskej Tichomorskej flotily a na palube tamojšej fregaty. Kima sprevádzali minister obrany a velitelia vzdušných a námorných síl.



Kimovu návštevu Ruska sprevádzajú obavy západných štátov, že sa Moskva a Pchjongjang dohodnú na dodávkach zbraní. Podľa amerických a juhokórejských predstaviteľov by KĽDR mohla poskytnúť Rusku muníciu pre vojnu na Ukrajine výmenou za modernú zbrojnú technológiu, ktorá by pomohla Kimovým nukleárnym ambíciám.



V nedeľu Kim navštívi univerzitu vo Vladivostoku. Očakáva sa aj stretnutie s gubernátorom Prímorského kraja Olegom Kožemiakom. Ten uviedol, že budú hovoriť o výmenných programoch pre školákov a inej spolupráci v oblastiach športu, cestovného ruchu a kultúry. Podľa ruských médií by si Kim mohol pozrieť aj potravinárske podniky.