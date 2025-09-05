Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Zahraničie

Kim Čong-un: KĽDR bude naďalej podporovať Čínu vo viacerých oblastiach

.
Severokórejský líder Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Čínsky prezident uviedol, že jeho vláda si cení vzťahy medzi krajinami a je pripravená ich udržiavať, upevňovať a rozvíjať.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 5. septembra (TASR) - Severná Kórea bude naďalej „neochvejne“ podporovať Čínu v jej úsilí chrániť svoju suverenitu, územie a rozvojové záujmy, povedal severokórejský vodca Kim Čong-un čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi počas ich štvrtkového stretnutia v Pekingu. V piatok o tom informovala severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a Jonhap.

„Bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia, pocit priateľstva (medzi Severnou Kóreou a Čínou) sa nemôže zmeniť,“ vyhlásil Kim počas bilaterálneho summitu lídrov.

Čínsky prezident uviedol, že jeho vláda si cení vzťahy medzi krajinami a je pripravená ich udržiavať, upevňovať a rozvíjať. Svojmu partnerovi Si Ťin-pching povedal, že Peking a Pchjongjang sú „dobrí susedia, dobrí priatelia a dobrí kamaráti, ktorí zdieľajú spoločný osud“.

Lídri podľa KCNA diskutovali aj o posilnení strategickej spolupráce a ochrane spoločných záujmov v medzinárodných a regionálnych otázkach, ako aj o uskutočňovaní viac návštev vysokopostavených predstaviteľov oboch krajín a o strategickej komunikácii.

KCNA tiež potvrdila, že Kim Čong-un vo štvrtok opustil Peking a vydal sa na cestu späť do Severnej Kórey. Čínu tento týždeň navštívil pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny.
.

Neprehliadnite

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP