Kim Čong-un: KĽDR nemá dôvod pokračovať v moratóriu na jadrové skúšky

Soul/Pchjongjang 1. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že KĽDR nemá dôvod predlžovať moratórium na jadrové skúšky a testy medzikontinentálnych rakiet, keďže Spojené štáty pokračujú v spoločných vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou, uvalili nové sankcie a zároveň kladú "gangsterské požiadavky".



Informovala o tom v stredu štátna tlačová agentúra KCNA, podľa ktorej to povedal na záver štvordňového zasadania ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce. "Nie je dôvod, aby sme jednostranne dodržiavali záväzky," cituje KCNA severokórejského lídra.



Kim zvolal netradičné štvordňovú schôdzku ústredného výboru vládnucej strany, ktorá trvala od soboty do utorka, z dôvodu, že Spojené štáty do konca minulého roka nereagovali na jeho opakované výzvy na ústupky pred obnovením bilaterálnych rokovaní, ale administratíva Donalda Trumpa namiesto toho stupňovala svoje nepriateľské postoje, píše agentúra Reuters.



Severná Kórea sa podľa Kim Čong-una nikdy nevzdá svojej bezpečnosti pre ekonomické výhody. "Nikdy nepredáme našu dôstojnosť," povedal Kim.



Oznámil tiež, že KĽDR bude ďalej rozvíjať svoj nukleárny odstrašujúci arzenál, ktorý bude schopný "reagovať na jadrové hrozby Spojených štátov a zaručiť našu dlhodobú bezpečnosť". Dodal, že jeho "rozsah a dosah" bude závisieť od postoja Spojených štátov.



Kim zároveň avizoval, že KĽDR v blízkej budúcnosti predstaví "novú strategickú zbraň". Jeho krajina zároveň prijme "šokujúce skutočné opatrenia".



Najnovšie Kimove hrozby by mohli zmariť diplomatické úsilie posledných dvoch rokov o vyriešenie sporu o jadrový program Severnou Kórey. V apríli 2018 Kim Čong-un prekvapujúco vyhlásil dočasné pozastavenie jadrových a raketových testov a oznámil uzavretie testovacieho zariadenia. Stalo sa tak krátko pred jeho stretnutím s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.



Rokovania medzi Pchjongjangom a Washingtonom sú prerušené od vlaňajšieho februárového neúspešného summitu Kima a Trumpa v Hanoji.



Severná Kórea nedávno požiadala Spojené štáty, aby do konca roka urobili ústupky, inak sa vydá "novou cestou" a príde s "vianočným darčekom". Americkí vojenskí predstavitelia predpokladajú, že Pchjongjang by teraz mohol pokračovať v skúškach medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorú pozastavila v roku 2017.