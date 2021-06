Kim Čong-un: KĽDR sa musí pripraviť na dialóg aj konfrontáciu s USA

Na archívnej snímke z 30. júna 2019 americký prezident Donald Trump (vľavo) a sevekórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Soul 18. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že, jeho krajina sa musí pripraviť na "dialóg aj konfrontáciu" so Spojenými štátmi vedenými administratívou prezidenta Joea Bidena. S odvolaním sa na severokórejské štátne médiá o tom informovala v piatok agentúra AFP.Kim vo štvrtok počas viacdňového plenárneho zasadnutia ústredného výboru Kórejskej robotníckej strany načrtol svoju stratégiu pre vzťahy s Washingtonom a tendenciu politiky novej americkej administratívy, uviedla Kórejská ústredná spravodajská agentúra (KCNA).píše KCNA.Severokórejský vodca okrem toho vyzval naBiely dom nedávno oznámil, že ukončil revíziu politiky USA voči KĽDR. Bidenova administratíva sa po novom bude voči Severnej Kórei snažiť uplatňovať prístup akejsi strednej cesty medzi prístupmi predošlých amerických prezidentov: medzi vyjednávaním s Pchjongjangom, o ktoré sa snažil Donald Trump, a rezervovanejším postojom Baracka Obamu.Biden tiež na májovom summite s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom vo Washingtone prisľúbil, že USA budú nastavovať svoju politiku voči Pchjongjangu v úzkej spolupráci s Južnou Kóreou, pričom "pevné" spojenectvo so Soulom označil ako základ bezpečnosti, mieru a prosperity v regióne. Obaja sa tiež zhodli, že, ktorá obe krajiny čaká, je dosiahnutie úplného jadrového odzbrojenia a trvalého mieru na Kórejskom polostrove.Rokovania medzi USA a Pchjongjangom sú pozastavené od februára 2019, keď stroskotal druhý summit severokórejského vodcu Kima Čong-una s Trumpom vo Vietname, a to z dôvodu nezhody v otázke prípadného zmiernenia sankcií USA voči KĽDR. Pchojgjang neskôr prerušil komunikáciu aj so Soulom, s ktorým zastavil aj všetky spoločné projekty.