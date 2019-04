Kim Čong-un: Mier a stabilita na Kórejskom polostrove závisia od USA

Kim označil svoje rokovanie s Putinom za úprimné a priateľské. Ruského prezidenta tiež pozval na návštevu Severnej Kórey vo vhodnom čase a ten pozvanie prijal.

Soul 26. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un uviedol počas svojho prvého summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, že mier a bezpečnosť na Kórejskom polostrove budú plne závisieť od budúceho postoja Washingtonu. Informovali o tom v piatok severokórejské štátne médiá.



Na štvrtkovom summite vo ruskom Vladivostoku Kim označil "jednostranný" postoj USA za dôvod neúspechu svojho februárového stretnutia so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a za dôvod v súčasnosti uviaznutých rokovaní o denuklearizácii, uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Podľa Kima Spojené štáty konali v "zlej viere" pri jeho stretnutí s Trumpom vo vietnamskom Hanoji. Varoval, že situácia sa "môže vrátiť do pôvodného stavu, keďže USA zaujali jednostranný postoj v zlej viere na nedávnych druhých rozhovoroch medzi KĽDR a USA". Povedal, že "situácia na Kórejskom polostrove a v tomto regióne je teraz na mŕtvom bode".



Kim označil svoje rokovanie s Putinom za "úprimné a priateľské". Ruského prezidenta tiež pozval na návštevu Severnej Kórey vo "vhodnom čase" a ten pozvanie prijal.



Putin vyzval na stretnutí s Kimom na obnovenie dlhodobo prerušených šesťstranných rokovaní o denuklearizácii Severnej Kórey. Vyjadril presvedčenie, že v súvislosti s jadrovým odzbrojením KĽDR je potrebné vytvoriť "mnohostranný bezpečnostný režim".



"Ak by Južná Kórea a Spojené štáty dokázali ponúknuť dostatočné opatrenia pre zaručenie (bezpečnosti Severnej Kórey), šesťstranné rokovania by sa nemuseli konať. Ale mechanizmus záruk zo strany Juhu a Spojených štátov sa nezdá byť dostatočný," povedal ruský líder v narážke na rokovania za účasti oboch Kóreí, Spojených štátov, Číny, Ruska a Japonska. Tie sa podľa juhokórejskej agentúry Jonhap konali naposledy koncom roka 2008.



Putin po stretnutí s Kimom v areáli Ďalekovýchodnej federálnej univerzity na Ruskom ostrove pri Vladivostoku ďalej vyhlásil, že rovnako ako Spojené štáty si aj Rusko želá, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní. Pchjongjang je podľa neho pripravený urobiť ďalšie kroky smerom k denuklearizácii, potrebuje však spomínané "seriózne" bezpečnostné záruky, informovala tlačová agentúra AP. Tieto záruky Putin podľa nej nekonkretizoval.