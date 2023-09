Kim Čong-un: Moja cesta jasne ukazuje prioritu vzťahov s Ruskom

Soul/Pchjongjang 13. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že jeho cesta do Ruska na očakávané stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom je "jasný verejný prejav" toho, že pre Severnú Kóreu je prioritou tento strategicky dôležitý dvojstranný vzťah. V stredu o tom informovali severokórejské štátne médiá, na ktoré sa odvolala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Kimove výroky boli zverejnené v čase, keď sa v Rusku očakávala Kimova prvá návšteva na posledné štyri roky a summit s Putinom. Obaja izolovaní lídri sa snažia posilniť vojenskú spoluprácu, a preto budú zrejme diskutovať o dohodách o dodávkach zbraní. Spojené štáty varovali, že dohody by mohli viesť k tomu, že Moskva použije poskytnuté zbrane vo vojne na Ukrajine. Washington vyhlásil, že podnikne kroky, ak Severná Kórea bude súhlasiť s poskytovaním zbraní Rusku.



Oficiálna tlačová agentúra severokórejského režimu KCNA tiež potvrdila, že Kim v utorok ráno pricestoval do ruského pohraničného mesta Chasan, kde ho privítali červeným kobercom. Ako KCNA uviedla, vodca odtiaľ odišiel do "cieľa" svojej cesty, ale podrobnosti nenapísala.



Stále nie je známe, kde presne a kedy sa má Kim s Putinom stretnúť, hoci niektoré zahraničné médiá uvádzali, že summit sa bude pravdepodobne konať v stredu na Kozmodróme Vostočnyj v Amurskej oblasti, v pásme ruského Ďalekého východu.



Analytici predpokladajú, že Severná Kórea (KĽDR) bude zrejme súhlasiť s dodávaním munície a zbraní Rusku pre jeho vojnu proti Ukrajine. Moskva výmenou za to pravdepodobne poskytne Pchjongjangu technológie súvisiace s výzbrojou - napríklad technológie potrebné pre špionážne satelity a pre ponorky na jadrový pohon.



Ak sa Kim a Putin dohodnú na posilnení vojenskej spolupráce, teda aj na námorných cvičeniach spolu s Čínou, bude to predstavovať veľký bezpečnostný problém na Kórejskom polostrove aj mimo neho, uviedla agentúra Jonhap.



Očakáva sa, že okrem summitu s Putinom bude mať Kim zrejme niekedy v sobotu aj samostatné stretnutie s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom, píšu médiá.



Hovorca amerického ministerstva obrany Matthew Miller povedal, že akýkoľvek prevoz zbraní zo Severnej Kórey do Ruska bude porušením mnohých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.