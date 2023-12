Kim Čong-un nariadil armáde urýchliť prípravy na vojnu

Soul 28. decembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un nariadil armáde, muničnému priemyslu a jadrovému sektoru, aby urýchlili prípravy na vojnu a čelili tak podľa neho bezprecedentným konfrontačným krokom Spojených štátov. Vo štvrtok to oznámili severokórejské médiá, informuje TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Kim sa takto vyjadril v stredu na 9. plenárnom zasadnutí 8. ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, na ktorom stanovil ciele pre nasledujúci rok. Zadal bližšie nešpecifikované úlohy armáde a muničnému priemyslu na ďalšie urýchlenie príprav na vojnu vo svetle protikórejských "konfrontačných krokov Spojených štátov a ich vazalských síl", uviedla severokórejská štátna agentúra KCNA.



Severokórejský líder okrem toho na plenárnom zasadnutí uviedol, že Pchjongjang rozšíri strategickú spoluprácu s "protiimperialistickými nezávislými" krajinami.



Podľa agentúry AP Kimove slová naznačujú, že Severná Kórea bude pravdepodobne pokračovať v zbraňových skúškach v snahe modernizovať svoj jadrový arzenál. Podľa pozorovateľov pritom Kim zrejme dúfa, že sa mu podarí posilnený arzenál využiť ako páku pri prípadnej diplomacii s Washingtonom. Tá by mohla začať po budúcoročných prezidentských voľbách v USA.



Kim sa takto vyjadril v čase, keď Južná Kórea prisľúbila, že bude reagovať na akúkoľvek provokáciu Pchjongjangu. Juhokórejský prezident Jun Sok-jol navštívil vo štvrtok frontovú vojenskú jednotku na severe krajiny, aby preveril jej obranné pozície. "Chcel by som, aby ste okamžite a rýchlo prekazili zámery nepriateľa na vyvolanie akejkoľvek provokácie," povedal Jun vojakom.



Plenárne zasadnutie severokórejskej vládnucej strany sa začalo v utorok a potrvá niekoľko dní, pričom štátne médiá zverejnia bližšie informácie až po jeho konci. Podľa odborníkov sa však očakáva, že sa Severná Kórea zaviaže posilniť svoje jadrové schopnosti a rozšíriť spoluprácu s Ruskom a Čínou. Tieto dve krajiny sa taktiež stavajú proti Spojeným štátom.