Kim Čong-un navštívil novú továreň na výrobu rakiet
Autor TASR
Pchjongjang 1. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un si bol v nedeľu obzrieť novú továreň na výrobu rakiet, napísala v pondelok pred jeho odchodom do Pekingu na vojenskú prehliadku štátna tlačová agentúra KCNA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a Jonhap.
Kim podľa severokórejskej tlačovej agentúry navštívil zbrojársky závod na nešpecifikovanom mieste, aby preskúmal schopnosť svojej krajiny vyrábať rakety a s výsledkom bol „veľmi spokojný“. Stalo sa tak deň predtým, ako sa zúčastní v Pekingu na vojenskej prehliadke po boku čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga či ruského prezidenta Vladimira Putina.
V závode na muníciu Kim povedal, že modernizovaný výrobný proces posilní bojovú pripravenosť severokórejských jednotiek a schopnosť krajiny vyrábať rakety, priblížila agentúra KCNA a dodala, že vodca tiež schválil „tri nové plány na výrobu rakiet, ako aj plán výdavkov na obranu“.
Agentúra Reuters pripomína, že na Severnú Kóreu sú uvalené prísne medzinárodne sankcie pre jej jadrové zbrane a programy vývoja balistických rakiet. Tie boli vyvinuté v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.
