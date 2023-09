Kim Čong-un navštívil v Rusku továreň na výrobu lietadiel

Moskva 15. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v piatok počas svojej cesty po ruskom Ďalekom východe navštívil leteckú továreň vyrábajúcu vojenské a civilné stroje v meste Komsomoľsk nad Amurom, ktoré je významným priemyselným centrom krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Kim, ktorý iba zriedkakedy opúšťa svoju krajinu, pricestoval do mesta svojím obrneným vlakom dva dni po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na kozmodróme Vostočnyj nachádzajúcom sa neďaleko čínskych hraníc - na pozadí špekulácií, že sa lídri dohodnú na obchode so zbraňami.



Tlačová agentúra RIA Novosti zverejnila zábery z príchodu Kimovho vlaku do mesta, kde mu pripravili červený koberec. Podľa tlačovej agentúry Interfax ho v meste privítali kvetmi, hudbou, tanečnou skupinou a slávnostnými bochníkmi chleba.



Putin v stredu po samite pre ruskú štátnu televíziu povedal, že Kim v Komsomoľsku nad Amurom "navštívi továreň, v ktorej sa vyrába civilná a bojová letecká technika". Severokórejský vodca potom pôjde do Vladivostoku, kde si prezrie ruskú Tichomorskú flotilu, univerzitu a ďalšie zariadenia.



Návšteva leteckého závodu by mohla naznačovať, čo chce Kim získať od Ruska výmenou za pomoc pri vedení Putinovej vojny na Ukrajine, analyzuje tlačová agentúra AP.



Jeho návšteva prichádza v čase, keď americkí predstavitelia a experti tvrdia, že Moskva má záujem o nákup severokórejskej munície, ktorú by použila v konflikte na Ukrajine. Išlo by o obchod so zbraňami, ktorý je v rozpore s globálnymi sankciami.



Kimova návšteva potrvá ešte niekoľko dní, oznámil vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bez uvedenia ďalších podrobností. Vodca KĽDR pricestoval do Ruska v utorok.



Washington varoval, že samit Kima a Putina by mohol viesť k dohode, na základe ktorej by Severná Kórea dodávala Moskve muníciu. V Južnej Kórei zasa panujú obavy, že KĽDR ako náhradu dostane od Ruska pokročilé zbrojné technológie vrátane tých, ktoré súvisia s vojenskými špionážnymi družicami, čo by zvýšilo hrozbu, ktorú predstavuje Kimov vojenský jadrový program.



Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA vo štvrtok oznámila, že Kim pozval Putina na návštevu Severnej Kórey v "príhodnom čase" a že kremeľský šéf pozvanie prijal s "potešením a potvrdil svoju vôľu nezmeniteľne pokračovať" v histórii priateľstva medzi oboma krajinami.



Peskov potvrdil, že Putin pozvanie Pchjongjangu prijal, a uviedol, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov by mal navštíviť Severnú Kóreu v októbri.