Kim Čong-un navštívil vojakov; priviedol aj svoju dcéru

Soul 8. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un spolu so svojou dcérou v utorok navštívili vojakov pri príležitosti 75. výročia založenia Kórejskej ľudovej armády. S odvolaním sa na severokórejské médiá o tom v stredu informovala agentúra AP.



Kimova dcéra Kim Čchu-e, o ktorej sa predpokladá, že má okolo desať rokov, stála tesne pri svojom otcovi, keď podával ruku vysokým predstaviteľom, a potom sa posadila vedľa neho za stôl.



Analytici tvrdia, že Kimovo rozhodnutie priviesť svoju dcéru na verejné podujatia spojené s armádou má pripomenúť svetu, že nemá v úmysle sa dobrovoľne vzdať jadrových zbraní, čo zjavne považuje za najsilnejšiu záruku svojho prežitia i rozšírenia dynastickej vlády svojej rodiny, píše AP.



Kim Čchu-e sa na verejnosti objavila už štvrtýkrát. V novembri sa zúčastnila na skúšobnom odpálení medzikontinentálnej balistickej strely a svojho otca sprevádzala aj na stretnutí s vojenskými vedcami a inšpekcii balistických rakiet.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA v stredu uviedla, že Kim navštívil so svojou dcérou ubytovňu generálov ľudovej armády. Neskôr predniesol na bankete povzbudzujúci prejav, v ktorom vojakov všeobecne chválil za to, že napriek vonkajším ťažkostiam udržiavajú "najsilnejšiu armádu na svete".



K návšteve došlo v období náznakov, že Severná Kórea sa pripravuje na rozsiahlu vojenskú prehliadku v hlavnom meste Pchjongjang, kde by mohla predviesť najnovšiu vojenskú techniku. KĽDR konanie takejto prehliadky nepotvrdila.



AP pripomína, že Pchjongjang vlani uskutočnil rekordný počet testov zbraní a balistických striel, ktoré by mali byť schopné potenciálne zasiahnuť nielen Južnú Kóreu, ale aj Spojené štáty.