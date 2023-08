Kim Čong-un ocenil pomoc armády pri záchrane zničenej úrody tajfúnom

Soul 18. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil poľnohospodárske podniky, ktoré nedávno zasiahol tajfún Kchanún, uviedli v piatok štátne médiá. Podľa nich vodca KĽDR okrem iného sledoval, ako vojenské vrtuľníky rozprašovali nad osiatymi plochami pesticídy v snahe zachrániť úrodu kľúčových plodín.



Tropická búrka Kchanún minulý týždeň udrela na pevninu na severe KĽDR, kde môžu byť prírodné katastrofy tohto druhu ničivé vzhľadom na slabú infraštruktúru a rozsiahle odlesňovanie, ktoré zvyšuje zraniteľnosť krajiny voči záplavám.



Na záberoch štátnej tlačovej agentúry KCNA bolo vidieť Kima v bielom saku a nohaviciach, ako čupí na okraji ryžového poľa, zatiaľ čo vojenské vrtuľníky na dohľad postrekujú osiate lány.



Podľa agentúry AFP Kim navštívil ryžové polia v provincii Kangwon, ktoré zaplavilo v dôsledku tajfúnu. Uviedol, že očakáva "úplné zotavenie sa zo škôd vďaka vlastenectvu vojakov", ktorí pomohli zachrániť úrodu.



Niektorí experti však spochybnili účinnosť týchto opatrení. "Kim Čong-unov príkaz na mobilizáciu lietadiel vzdušných síl je len divadlo," povedal pre AFP bývalý severokórejský prebehlík An Čan-il, ktorý vedie Svetový inštitút pre severokórejské štúdie.



"Vhodný čas na postrek plodín pesticídmi už uplynul," vysvetlil An a dodal, že spoliehanie sa na armádu pri odstraňovaní škôd spôsobených tajfúnom ukazuje, že iné dostupné zdroje môžu byť vyčerpané.



Kimova návšteva sa uskutočnila niekoľko hodín po tom, ako Bezpečnostná rada OSN obvinila severokórejský režim z toho, že vynakladá veľké finančné prostriedky na svoj program jadrového zbrojenia, zatiaľ čo jeho obyvatelia hladujú a nemajú základné potreby.



Juhokórejské tajné služby vo štvrtok uviedli, že ľudia na severe KĽDR hladujú a ekonomika krajiny sa ocitla v "začarovanom kruhu" – so záporným rastom v priebehu rokov 2020 až 2022.



Podľa Soulu je počet Severokórejčanov, ktorí údajne zomreli v dôsledku hladu od januára do júla, viac ako dvojnásobný v porovnaní s nedávnym ročným priemerom predstavujúcim 110 obetí.



Zrejme aj v súvislosti s tým sa vo februári tohto roka v KĽDR konalo stretnutie straníckeho vedenia, ktoré sa zaoberalo najmä nedostatkom potravín a problémami v poľnohospodárstve.



V čase, keď sa tropická búrka Kchanún blížila k polostrovu, v KĽDR podnikli "dynamickú kampaň na zvládnutie katastrofálnej abnormálnej klímy", pričom vedenie krajiny vyzvalo na prijatie opatrení na minimalizáciu škôd na hospodárskej produkcii krajiny, informovali štátne médiá.



Začiatkom tohto týždňa však Kim pokarhal "nezodpovedných" úradníkov za to, že nedokázali zabrániť škodám spôsobeným búrkou.



Pchjongjang v poslednom čase kladie dôraz na poľnohospodársky sektor "zrejme v obave, že problémy s potravinami by sa mohli stať vážnym problémom", vysvetlil pre agentúru AFP Hong Min z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie.



Napriek zložitej ekonomickej situácii Pchjongjang tento rok uskutočnil rekordný počet zbrojných testov vrátane odpálenia svojej prvej balistickej rakety na pevné palivo, čo je podľa odborníkov významný technologický prelom.