Kim Čong-un odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu
Vodca Severnej Kórey vo svojom prejave kritizoval nezodpovedných, neslušných a nekompetentných úradníkov hospodárskeho riadenia a obvinil ich z oneskorenia projektu.
Autor TASR
Pchjongjang 20. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu. Podľa severokórejskej agentúry KCNA tak Kim urobil priamo počas návštevy strojárskeho komplexu Rjongsong. TASR o tom píše podľa agentúr Jonhap a AFP.
Kim podľa agentúry KCNA vicepremiéra Janga „na mieste“ odvolal, keďže „v projekte nastali komplikácie, ktoré spôsobili nemalé ekonomické straty, pričom došlo k zbytočným zmätkom spôsobeným ľudským faktorom“.
Vodca Severnej Kórey vo svojom prejave kritizoval „nezodpovedných, neslušných a nekompetentných úradníkov hospodárskeho riadenia“ a obvinil ich z oneskorenia projektu. Vládnuca strana podľa neho „dospela k rozhodnutiu, že súčasní predstavitelia zodpovední za hospodárske riadenie môžu len sotva viesť prácu na opätovnom prispôsobení priemyslu krajiny ako celku a jeho technologickej modernizácii“.
Projekt strojárskeho komplexu v Rjongsongu bol presadzovaný v rámci Kimovho plánu na rozvoj strojárskeho priemyslu krajiny na ôsmom straníckom kongrese vládnucej strany, uviedla KCNA.
