Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Zahraničie

Kim Čong-un odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu

.
Severokórejský vodca Kim Čong-un pred prejavom počas slávnostného ukončenia prvej fázy modernizačného projektu v strojárskej továrni Ryongsong v Severnej Kórei v pondelok 19. januára 2026. Foto: TASR/AP

Vodca Severnej Kórey vo svojom prejave kritizoval nezodpovedných, neslušných a nekompetentných úradníkov hospodárskeho riadenia a obvinil ich z oneskorenia projektu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 20. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu. Podľa severokórejskej agentúry KCNA tak Kim urobil priamo počas návštevy strojárskeho komplexu Rjongsong. TASR o tom píše podľa agentúr Jonhap a AFP.

Kim podľa agentúry KCNA vicepremiéra Janga „na mieste“ odvolal, keďže „v projekte nastali komplikácie, ktoré spôsobili nemalé ekonomické straty, pričom došlo k zbytočným zmätkom spôsobeným ľudským faktorom“.

Vodca Severnej Kórey vo svojom prejave kritizoval „nezodpovedných, neslušných a nekompetentných úradníkov hospodárskeho riadenia“ a obvinil ich z oneskorenia projektu. Vládnuca strana podľa neho „dospela k rozhodnutiu, že súčasní predstavitelia zodpovední za hospodárske riadenie môžu len sotva viesť prácu na opätovnom prispôsobení priemyslu krajiny ako celku a jeho technologickej modernizácii“.

Projekt strojárskeho komplexu v Rjongsongu bol presadzovaný v rámci Kimovho plánu na rozvoj strojárskeho priemyslu krajiny na ôsmom straníckom kongrese vládnucej strany, uviedla KCNA.
.

Neprehliadnite

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?