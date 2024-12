Kim Čong-un ohlásil pred nástupom Trumpa najtvrdšiu politiku voči USA

Soul 29. decembra (TASR) – Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že jeho krajina bude realizovať "najtvrdšiu" protiamerickú politiku, oznámili v nedeľu tamojšie štátne médiá. Správy prišli necelý mesiac pred opätovným nástupom Donalda Trumpa na post prezidenta USA, píše TASR na podľa agentúry AP.



Trumpov návrat do Bieleho domu zvyšuje vyhliadky na diplomatické rozhovory so Severnou Kóreou na vysokej úrovni. Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol s Kimom trikrát, aby s ním hovoril o jadrovom programe KĽDR.



Mnohí experti sa však domnievajú, že rýchle obnovenie takýchto summitov nie je pravdepodobné, pretože Trump sa musí najskôr zamerať na konflikty na Ukrajine a Blízkom východe. Problémom je podľa nich aj podpora Pchjongjangu pre vojnu Ruska proti Ukrajine.



Kim počas tohtotýždňového zasadnutia vládnucej strany označil USA za "najreakčnejší štát, ktorý považuje antikomunizmus za svoju nemennú štátnu politiku". Vyhlásil, že bezpečnostné partnerstvo Spojených štátov, Južnej Kórey a Japonska sa rozširuje na "útočný jadrový vojenský blok".



"Táto realita jasne ukazuje, akým smerom máme postupovať a čo a ako máme robiť," povedal Kim podľa oficiálnej tlačovej agentúry KCNA. Tá dodala, že Kimov prejav "objasnil stratégiu najtvrdších protiamerických opatrení", ktoré bude Severná Kórea intenzívne uskutočňovať, aby presadzovala dlhodobé národné záujmy.



Stretnutia Trumpa s Kim Čong-unom ukončili dovtedajšiu ostrú rétoriku oboch lídrov, no v roku 2019 napokon stroskotali na sporoch okolo sankcií voči Severnej Kórei. KĽDR odvtedy prudko zvýšila tempo testovania zbraní. USA a Južná Kórea reagovali rozšírením vojenských cvičení, do ktorých zahrnuli aj Japonsko. Severná Kórea to vníma ako prípravu na inváziu.



Kim v novembri povedal, že jeho rokovania so Spojenými štátmi v minulosti len potvrdili "nemenné" nepriateľstvo Washingtonu voči jeho krajine. Budovanie nukleárneho arzenálu označil za jediný spôsob, ako čeliť vonkajším hrozbám.