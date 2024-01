Kim Čong-un označil Južnú Kóreu za hlavného nepriateľa KĽDR

Soul 10. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un označil Južnú Kórea za hlavného nepriateľa svojej krajiny a vyhlásil, že nebude váhať s jej zničením. Informovali o tom v stredu severokórejské médiá. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Severokórejské médiá zverejnili zábery Kima v koženej čiernej bunde počas návštevy továrne na výrobu zbraní. Podľa analytikov stojí zrejme pred zariadením na odpaľovanie balistických rakiet krátkeho dosahu.



Počas návštevy továrne Kim vyhlásil, že nastal čas definovať Južnú Kóreu ako štát najviac nepriateľský voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), uviedla severokórejská štátna agentúra KCNA.



Vodca KĽDR zároveň vyzval pracovníkov továrne, aby vyrábali viac zbraní, pričom "nemá v úmysle vyhýbať sa vojne". Zároveň varoval, že nebude váhať so zničením svojho južného suseda, dodala KCNA.



Kim sa takto vyjadril krátko po vojenskom cvičení severokórejskej armády s ostrou muníciou neďaleko spornej námornej hranice. Južná Kórea na to reagovala vlastnými vojenskými manévrami a evakuáciou obyvateľov z ostrova v pohraničnej oblasti. Severokórejské vojenské cvičenie sa považuje za jednu z najväčších eskalácií od roku 2010, keď KĽDR ostreľovala juhokórejský ostrov Jon-pchjong.



V pondelok a utorok sprevádzali Kima vysokopostavení predstavitelia vládnucej strany a vojenskí predstavitelia pri návštevách muničných továrni. KCNA návštevy opísala ako povzbudenie pre ich pracovníkov v snahe dosiahnuť stanovené obrovské výrobné ciele pre nový rok.



Správy o návštevách továrni prichádzajú krátko po tom, ako takmer 50 krajín spolu so Spojenými štátmi odsúdilo údajné dodávky severokórejských zbraní do Ruska, ktoré vedie vojnu na Ukrajine. Posielaním zbraní do Ruska by pritom bolo porušených viacero sankcií Organizácie Spojených národov, píše AFP.