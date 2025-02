Kim Čong-un po 4 rokoch zavítal do mauzólea svojho otca

Pchjongjang/Soul 17. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v sobotu v Pchjongjangu navštívil Palác slnka Kumsusan, kde je pochovaný jeho otec Kim Čong-il. Návšteva sa uskutočnila v deň výročia narodenia zosnulého vodcu. S odvolaním sa na severokórejské médiá o tom v noci na pondelok informovala agentúra Johnap, píše TASR.



Agentúra Jonhap podotkla, že Kim Čong-un do rodinného mauzólea zavítal prvýkrát po štyroch rokoch. Okrem sestry ho sprevádzali stranícki tajomníci, minister obrany a ďalší hodnostári. Išlo o prvú ohlásenú návštevu Kima v Paláci slnka v deň výročia narodenia jeho otca od roku 2021.



Deň narodenia Kim Čong-una sa v Severnej Kórei označuje za Deň žiarivej hviezdy. Deň, na ktorý pripadá výročie narodenia zakladateľa štátu Kim Ir-sena, je v KĽDR nazvaný Deň slnka. Oba dni sú najvýznamnejšími štátnymi sviatkami.



Severná Kórea sa v poslednom čase vyhýba používaniu termínu Deň žiarivej hviezdy - namiesto toho sa v kalendároch v prípade 16. februára uvádza len to, že sa vtedy narodil Kim Čong-il. Kim Čong-un sa takto údajne snaží znížiť vplyv autority svojich predkov a upevniť si svoj vlastný status. KCNA a ďalšie štátne médiá však tento rok použili pietny výraz pre narodeniny zosnulého vodcu.



Hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie uviedol, že idolizačné kampane Severnej Kórey venované obom zosnulým vodcom a propagácia vernosti najvyššiemu vodcovi zostávajú nezmenené.



Kim Čong-un od roku 2012 navštevoval mauzóleum pri príležitosti narodenín svojich predkov každý rok, ale posledné tri roky tieto návštevy vynechával.



V súvislosti s "februárovým sviatkom" Severná Kórea uviedla, že Kim pri tejto príležitosti poslal do škôl, sirotincov a zariadení starostlivosti o deti potreby na písanie a tvorenie a cukrovinky. Konala sa aj séria slávnostných podujatí vrátane koncertu, banketu a plesu.