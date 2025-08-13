Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kim Čong-un počas telefonátu s Putinom potvrdil plnú podporu Rusku

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a severokórejský vodca Kim Čong-un pózujú na fotografii počas slávnostného podpisu novej dohody o partnerstve v Pchjongjangu v Severnej Kórei 19. júna 2024. Foto: TASR/AP

Tlačová služba Kremľa už predtým informovala, že Putin s Kimom sa počas rozhovoru zaviazali ďalej rozvíjať vzájomné vzťahy a diskutovali o nadchádzajúcom summite Putina s Trumpom.

Pchjongjang 13. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin sa počas utorkového telefonátu zaviazali posilniť vzájomnú spoluprácu, potvrdila v stredu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Rozhovor sa uskutočnil tesne pred Putinovým piatkovým stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške, informuje TASR.

Podľa KCNA obaja lídri komunikovali v „príjemnej, priateľskej atmosfére“ a potvrdili „svoju vôľu posilňovať spoluprácu do budúcnosti“. Agentúra Jonhap upozornila, že ide o prvý raz, čo KĽDR zverejnila podrobnosti o telefonickom rozhovore svojho vodcu so zahraničným lídrom.

Kim Čong-un počas rozhovoru s Putinom vyjadril Moskve plnú podporu. Zdôraznil „pevné presvedčenie, že KĽDR bude vždy verná duchu dohody medzi KĽDR a Ruskom a bude plne podporovať všetky opatrenia, ktoré ruské vedenie prijme v budúcnosti,“ uviedla KCNA.

Tlačová služba Kremľa už predtým informovala, že Putin s Kimom sa počas rozhovoru zaviazali ďalej rozvíjať vzájomné vzťahy a diskutovali o nadchádzajúcom summite Putina s Trumpom. O ňom sa však Pchjongjang nezmienil.

Obe strany potvrdili záväzok rozvíjať priateľské vzťahy, dobré susedstvo a spoluprácu vo všetkých oblastiach v súlade so zmluvou o komplexnom strategickom partnerstve medzi Ruskom a Severnou Kóreou, podpísanou v Pchjongjangu 19. júna 2024, doplnil Kremeľ. Putin zároveň zablahoželal Kim Čong-unovi k 80. výročiu oslobodenia KĽDR od japonskej nadvlády.

Ruský prezident sa tiež vyjadril k nasadeniu severokórejských vojakov v konflikte medzi Moskvou a Kyjevom. Podľa Kremľa vysoko ocenil podporu Severnej Kórey a vyzdvihol statočnosť, hrdinstvo a obetavosť severokórejských vojakov. Podľa odhadu juhokórejskej spravodajskej služby vyslala Severná Kórea na podporu Moskvy viac ako 10.000 vojakov.
