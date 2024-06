Kim Čong-un podporil politiku Moskvy aj voči Ukrajine;Putin to oceňuje

Pchjongjang 19. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu na rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Pchjongjangu poukázal na úlohu Ruska pri udržiavaní strategickej rovnováhy vo svete a vyjadril plnú podporu pokračovaniu tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako sa v Rusku označuje vojna voči Ukrajine.



Ako informovala agentúra Reuters, Putin ocenil podporu, ktorú KĽDR poskytuje politike Moskvy vrátane tej voči Ukrajine. "Veľmi si vážime vašu dôslednú a neochvejnú podporu ruskej politike, a to aj smerom k Ukrajine," povedal Putin.



Poznamenal tiež, že interakcia medzi Ruskom a KĽDR je založená na zásadách rovnosti a vzájomného rešpektovania záujmov druhej strany.



Okrem toho sa ruský prezident na rokovaní zmienil o tom, že je pripravený nový zásadný dokument, ktorý bude tvoriť "základ vzťahov medzi Ruskom a KĽDR na dlhé roky". Dodal, že vzájomné vzťahy sa výrazne zintenzívnili vďaka Kimovej vlaňajšej návšteve v Moskve.



Ruský prezident pripomenul, že Rusko a KĽDR vlani oslávili 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov a tento rok 75. výročie uzavretia prvého medzištátneho dokumentu - Dohody o hospodárskej a kultúrnej spolupráci.



"Ako viete, túto dohodu podpísal súdruh Kim Ir-sen počas svojej prvej návštevy Moskvy," pripomenul ruský líder.



Kim na rokovaniach oboch delegácií uviedol, že vzťahy medzi Ruskou federáciou a KĽDR vstupujú do obdobia novej prosperity, ktorá "sa nedá porovnať ani s obdobím kórejsko-sovietskych vzťahov v minulom storočí".



Vyjadril aj presvedčenie, že počas Putinovej návštevy sa priateľstvo oboch krajín ešte viac posilní. Putinovu súčasnú návštevu v KĽDR Kim označil za významný okamih v histórii rusko-kórejských vzťahov.



Putin na rokovaní vyjadril nádej, že jeho ďalšie stretnutie so severokórejským vodcom sa uskutoční opäť v Moskve. Ako s odvolaním sa na agentúru RIA informovala agentúra AFP, Putin toto želanie vyslovil v úvode rusko-severokórejských rokovaní.



Bilaterálne rokovania v rozšírenom formáte sa konali vo vládnej rezidencii v Pchjongjangu a trvali asi 1,5 hodiny. Predpokladá sa, že lídri budú rokovať následne aj medzi štyrmi očami.



Ruský prezident pricestoval do Pchjongjangu na štátnu návštevu v noci na stredu, pričom na letisku ho vítal vodca KĽDR osobne.



V celej histórii bilaterálnych vzťahov medzi Ruskom a Severnou Kóreou ide o druhú návštevu ruskej hlavy štátu - Putin prvýkrát navštívil Pchjongjang v roku 2000.