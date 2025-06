Kim Čong-un podporil Rusko a je presvedčený, že na Ukrajine zvíťazí

Pchjongjang 5. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil Rusku „bezpodmienečnú podporu“ vo vojne voči Ukrajine a vyjadril presvedčenie, že Moskva v nej zvíťazí. S odvolaním sa na severokórejské štátne médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, píše TASR.



Kim to uviedol v Pchjongjangu na rokovaní s predsedom ruskej Bezpečnostnej rady Sergejom Šojguom, ktorého ubezpečil, že KĽDR „bezpodmienečne podporí stanovisko Ruska a jeho zahraničnú politiku vo všetkých kľúčových medzinárodných politických otázkach vrátane ukrajinskej otázky.“ Podľa agentúry KCNA Kim zároveň „vyjadril očakávanie a presvedčenie, že Rusko ako vždy určite zvíťazí vo svojom posvätnom zápase za spravodlivosť“.



Severná Kórea sa počas vyše tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine stala jedným z hlavných spojencov Ruska, kam vyslala tisíce svojich vojakov, ako aj zbrane a muníciu. Ruskej armáde pomohla vytlačiť ukrajinské jednotky, ktoré v auguste 2024 podnikli úspešnú ofenzívu na územie Kurskej oblasti, ležiacej na západe Ruska a susediacej s Ukrajinou.



Podľa juhokórejských zdrojov v bojoch o ovládnutie Kurskej oblasti padlo približne 600 severokórejských vojakov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Severná Kórea ich zapojenie do bojov na ruskom území prvýkrát potvrdila až v apríli.



Vyslanie severokórejských vojakov do Ruska sa uskutočnilo v rámci dohody o vojenskej spolupráci, ktorá bola podpísaná počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Severnej Kórei v roku 2024. Táto zmluva obsahuje aj klauzulu o vzájomnej pomoci pri obrane.



KCNA v súvislosti s bilaterálnou spoluprácou uviedla, že počas Šojguovej návštevy sa obe strany dohodli na „dynamickom rozširovaní“ vzájomných vzťahov.



AFP pripomenula, že multilaterálna skupina na monitorovanie dodržiavania sankcií uvalených na KĽDR - zahŕňajúca Južnú Kóreu, Spojené štáty, Japonsko a ďalších osem krajín - minulý týždeň odsúdila spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou ako „protiprávnu“.



Pozorovatelia doplnili, že ruské nákladné lode s ruskou vlajkou vlani z KĽDR do Ruska prepravili až deväť miliónov kusov rôznej delostreleckej a raketovej munície. Výmenou za to Rusko údajne poskytlo Severnej Kórei systémy a rakety protivzdušnej obrany.



Stretnutie medzi Kimom a Šojguom v Pchjongjangu sa konalo v deň, keď v Južnej Kórei uviedli do úradu nového prezidenta I Če-mjonga. Vo svojom inauguračnom prejave vyhlásil, že sa pokúsi nadviazať kontakt so Severnou Kóreou – čo je ostrý odklon od jeho predchodcu Jun Sok-jola, za ktorého vlády sa vzťahy s KĽDR zhoršili a dosiahli najnižšiu úroveň za posledné roky.