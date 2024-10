Kim Čong-un pohrozil použitím jadrových zbraní v prípade útoku na KĽDR

Pchjongjang/Soul 4. októbra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) by bez váhania použila všetky dostupné kapacity vrátane jadrových zbraní, ak by na jej územie zaútočila Južná Kórea a jej spojenec, Spojené štáty, varoval podľa štátnych médií severokórejský vodca Kim Čong-un. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kim sa takto podľa agentúry KCNA vyjadril ešte v stredu počas prehliadky výcvikovej základne špeciálnych síl na západe hlavného mesta Pchjongjang.



"Ak sa nepriateľ... pokúsi použiť ozbrojené sily na narušenie suverenity KĽDR... KĽDR bez váhania použije všetky útočné sily, ktorými disponuje, vrátane jadrových zbraní," citovala KCNA Kima.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol tento týždeň počas vojenskej prehliadky na leteckej základni v Soule zase vyhlásil, že severokórejský vodca by v prípade použitia jadrových zbraní proti Južnej Kórei čelil koncu svojho režimu.



"Ak sa Severná Kórea pokúsi použiť jadrové zbrane, bude čeliť rozhodnej a zdrvujúcej reakcii našej armády a aliancie USA a Kórejskej republiky," uviedol Jun.



V reakcii na tieto vyjadrenia Kim Čong-un označil juhokórejského prezidenta za "bábku" a "nenormálneho človeka", uviedla agentúra KCNA.



Spojené štáty sú hlavným vojenským partnerom Južnej Kórey, kde majú umiestnené desaťtisíce amerických vojakov. Soul nemá vlastné jadrové zbrane, no v tejto oblasti je zastrešený práve Washingtonom, píše USA.



Pchjongjang pred niekoľkými týždňami po prvý raz zverejnil zábery zariadenia na obohacovanie uránu, ktoré si prezeral Kim Čong-un. Severokórejský vodca vtedy vyzval na navýšenie počtu centrifúg s cieľom exponenciálne zvýšiť počet jadrových zbraní.



KĽDR vlani uskutočnila rekordný počet raketových skúšok v rozpore so sankciami OSN platnými od roku 2006. V roku 2022 sa vyhlásila za "nezvratnú" jadrovú veľmoc.