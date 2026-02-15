Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kim Čong-un poslal list Vučičovi, chce posilňovať vzťahy so Srbskom

Na snímke severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/JONHAP

Srbsko a KĽDR udržiavajú diplomatické styky, pričom ich história siaha ešte do obdobia socializmu, keď bola balkánska krajina súčasťou niekdajšej Juhoslávie.

Autor TASR
Pchjongjang/Belehrad 15. február (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v nedeľu poslal list s gratuláciou srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi, pričom vyjadril záujem o posilnenie vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí KĽDR. TASR o tom píše na základe správy agentúry Jonhap.

Kim adresoval prezidentovi Vučičovi list pri príležitosti srbského Dňa štátnosti, ktorý je pripomienkou začiatku povstania proti Osmanskej ríši v roku 1804. Zároveň pripomína prijatie modernej ústavy Srbského kniežatstva v roku 1835.

„Dúfam, že bilaterálne vzťahy sa budú rozvíjať spôsobom, ktorý bude zodpovedať záujmom obyvateľov oboch krajín,“ píše sa v liste, v ktorom Kim zároveň gratuloval prezidentovi aj srbskému ľudu.

Srbsko a KĽDR udržiavajú diplomatické styky, pričom ich história siaha ešte do obdobia socializmu, keď bola balkánska krajina súčasťou niekdajšej Juhoslávie. Ich vzájomné vzťahy sú však skôr symbolické, keďže Belehrad sa snaží o európsku integráciu a rozvíja ekonomickú spoluprácu s Južnou Kóreou.
