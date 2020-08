Kim Čong-un pre obavy z COVID-19 odmietol pomoc so záplavami

Soul 14. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un prikázal odmietnuť všetky ponuky medzinárodnej pomoci v súvislosti so záplavami, ktoré v posledných týždňoch postihli jeho krajinu. Dodávky zahraničnej pomoci by podľa Kima mohli vystaviť Severokórejčanov nákaze novým koronavírusom.



Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Kim Čong-un podľa štátnych médií na stretnutí s vrcholnými štátnymi predstaviteľmi povedal, že je potrebné ešte viac sprísniť režim na už aj tak uzavretých severokórejských hraniciach, aby sa zamedzilo zavlečeniu vírusu do krajiny.



KĽDR podľa svojich vyhlásení ešte nezaznamenala žiadny potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom. Zdravotnícki experti však považujú toto tvrdenie za ťažko uveriteľné.



Severokórejské úrady v piatok zrušili po troch týždňoch platnosť karanténnych opatrení zavedených z dôvodu rizika šírenia nákazy novým druhom koronavírusu v meste Kesong ležiacom na hraniciach s Južnou Kóreou.



Kim toto rozhodnutie prijal na štvrtkovom zasadnutí politbyra vládnucej strany zvolanom s cieľom prediskutovať plány vlády, ako zabrániť šíreniu nákazy, i situáciu týkajúcu sa silných dažďov a záplav, spresňuje severokórejská agentúra KCNA.



Severnú Kóreu v období posledných týždňov zasiahli prudké monzúnové dažde. Desiatky ľudí prišli o život a zničených bolo viac ako 16.000 domov a budov.