Štvrtok 28. august 2025
Kim Čong-un pricestuje budúci týždeň do Pekingu

Na snímke severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Agentúra pripomína, že severokórejský vodca naposledy navštívil Čínu v januári 2019, kedy rokoval s čínskym prezidentom.

Peking 28. augusta (TASR) - Čína vo štvrtok oznámila, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa v stredu 3. septembra zúčastní na veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Jonhap.

Kim „čoskoro navštívi Čínu na pozvanie (prezidenta) Si Ťin-pchinga... aby sa zúčastnil na oslavách 80. výročia víťazstva Číny nad japonskou agresiou a svetovej protifašistickej vojny“, uviedla agentúra KCNA.

Na vojenskej prehliadke bude podľa AFP predstavená najnovšia výzbroj Pekingu a zúčastní sa na nej aj 26 ďalších svetových lídrov, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.

