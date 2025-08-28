< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un pricestuje budúci týždeň do Pekingu
Agentúra pripomína, že severokórejský vodca naposledy navštívil Čínu v januári 2019, kedy rokoval s čínskym prezidentom.
Autor TASR
Peking 28. augusta (TASR) - Čína vo štvrtok oznámila, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa v stredu 3. septembra zúčastní na veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Jonhap.
Kim „čoskoro navštívi Čínu na pozvanie (prezidenta) Si Ťin-pchinga... aby sa zúčastnil na oslavách 80. výročia víťazstva Číny nad japonskou agresiou a svetovej protifašistickej vojny“, uviedla agentúra KCNA.
Na vojenskej prehliadke bude podľa AFP predstavená najnovšia výzbroj Pekingu a zúčastní sa na nej aj 26 ďalších svetových lídrov, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.
Agentúra pripomína, že severokórejský vodca naposledy navštívil Čínu v januári 2019, kedy rokoval s čínskym prezidentom.
Kim „čoskoro navštívi Čínu na pozvanie (prezidenta) Si Ťin-pchinga... aby sa zúčastnil na oslavách 80. výročia víťazstva Číny nad japonskou agresiou a svetovej protifašistickej vojny“, uviedla agentúra KCNA.
Na vojenskej prehliadke bude podľa AFP predstavená najnovšia výzbroj Pekingu a zúčastní sa na nej aj 26 ďalších svetových lídrov, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.
Agentúra pripomína, že severokórejský vodca naposledy navštívil Čínu v januári 2019, kedy rokoval s čínskym prezidentom.