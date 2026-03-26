< sekcia Zahraničie
Lukašenko a Kim Čong-un uzavreli dohodu o priateľstve a spolupráci
Lukašenka na jeho dvojdňovú návštevu KĽDR pozval Kim Čong-un.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 26. marca (TASR) - Severná Kórea a Bielorusko vo štvrtok podpísali dohodu o spolupráci a priateľstve, informovali bieloruské médiá. Tamojší prezident Alexandr Lukašenko predtým uviedol, že vzťahy medzi krajinami „vstupujú do novej fázy“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko a (severokórejský vodca) Kim Čong-un podpísali zmluvu o priateľstve a spolupráci,“ uviedla bieloruská tlačová agentúra BelTA.
Lukašenko do Pchjongjangu pricestoval v stredu. Podľa bieloruských médií vyhlásil, že „priateľské vzťahy medzi našimi krajinami, ktoré siahajú až do čias Sovietskeho zväzu, neboli nikdy prerušené“. „Dnes, vďaka komplexnému a stabilnému rozvoju, vstupujeme do zásadne novej fázy,“ poznamenal.
Prezident Bieloruska zároveň skonštatoval, že nezávislé krajiny musia v súčasnosti užšie spolupracovať, aby „ochránili svoju suverenitu a zlepšili blahobyt (svojich) občanov“. Podľa jeho slov je to potrebné, pretože sa svet nachádza v čase, kedy tí vplyvní „otvorene ignorujú a porušujú normy medzinárodného práva“. AFP uvádza, že pravdepodobne narážal na Spojené štáty a Izrael.
Počas svojej návštevy Lukašenko navštívil Palác slnka Kumsusan v Pchjongjangu, kde vzdal úctu nebohým severokórejským lídrom a v tomto mauzóleu položil kôš s kvetmi vo svojom mene, ako aj kyticu, ktorú poslal ruský prezident Vladimir Putin. Veniec položil následne aj pri pamätníku venovanému padlým vojakom Sovietskeho zväzu.
Lukašenka na jeho dvojdňovú návštevu KĽDR pozval Kim Čong-un. Minister zahraničných vecí Bieloruska Maxim Ryžankov tvrdil, že lídri by počas tejto návštevy mali celkovo podpísať približne desať rôznych dohôd.
