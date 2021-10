Kim Čong-un priznal, že Severná Kórea má ekonomické ťažkosti

Pchjongjang 11. októbra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok priznal, že jeho krajinu trápia bezpredecentné ekonomické ťažkosti. Uviedol to počas prejavu pri príležitosti osláv 76. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany práce, informovala agentúra AP s odvolaním sa na tamojšie štátne médiá.



Kim apeloval na predstaviteľov krajiny, aby prijali opatrenia na zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva a podporu ekonomiky. Severná Kórea podľa neho zápasí z "bezprecedentnými ťažkosťami" a jej ekonomickú situáciu označil za neradostnú.



Výročie založenia vládnucej štátostrany si v hlavnom meste Pchjongjang pripomenuli ohňostrojom a hudobnými vystúpeniami; slávnostná vojenská prehliadka sa však nekonala.



Kim Čong-un vo svojom prejave vyzval členov Kórejskej strany práce na jednotu a potvrdil odhodlanie splniť ciele päťročnice v oblasti podpory "národnej ekonomiky a vyriešenia problémov obyvateľstva s potravinami, ošatením a bývaním," uviedla oficiálna severokórejská agentúra KCNA.



Dlhodobé ekonomické ťažkosti Pchjongjangu ešte zhoršila súčasná pandémia koronavírusu, v dôsledku ktorej krajina fakticky uzavrela svoje hranice. K nepriaznivému stavu hospodárstva KĽDR podľa analytikov prispieva zlé riadenie ekonomiky v kombinácii s medzinárodnými sankciami uvalenými na krajinu pre jej kontroverzný jadrový program.



Podľa pozorovateľov prechádza v súčasnosti Severná Kórea zrejme najťažším obdobím od začiatku vlády Kim Čong-una, ktorý je pri moci už takmer desaťročie, píše agentúra AP.



Minulý týždeň dorazila do KĽDR dodávka zdravotníckych potrieb od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Podľa AP to môže naznačovať, že Severná Kórea v záujme prísunu zahraničnej pomoci zmierňuje opatrenia brániace vstupu cudzincov do krajiny, ktoré boli v rámci súčasnej pandémie jednými z naprísnejších na svete.