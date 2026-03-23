Kim Čong-un sa stal opäť predsedom Komisie pre štátne záležitosti
Komisia pre štátne záležitosti bola vytvorená v roku 2016 s cieľom nahradiť Výbor národnej obrany, v ktorom dominovali vojenskí predstavitelia a schádzal sa iba v čase vojny.
Autor TASR
Pchjongjang/Soul 23. marca (TASR) — Severokórejský parlament znovuzvolil v nedeľu na svojom prvom rokovaní po zjazde vládnucej Kórejskej strany práce vodcu Kim Čong-una za predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR, najvyššieho politického a riadiaceho orgánu tejto autoritárskej krajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra Jonhap s odvolaním sa na štátne médiá.
Agentúra KCNA uviedla, že rozhodnutie zvoliť Kim Čong-una do tejto funkcie je odrazom „jednomyseľnej vôle a túžby celého kórejského ľudu“.
Komisia pre štátne záležitosti bola vytvorená v roku 2016 s cieľom nahradiť Výbor národnej obrany, v ktorom dominovali vojenskí predstavitelia a schádzal sa iba v čase vojny. Komisia dohliada na činnosť severokórejského kabinetu, ako aj na ministerstvo obrany, ministerstvo štátnej bezpečnosti a ministerstvo verejnej bezpečnosti. Pod jeho kontrolu spadá aj generálny štáb Kórejskej ľudovej armády a jej hlavný politický úrad.
Kim Čong-un sa stal predsedom komisie tretie po sebe idúce funkčné obdobie od jej vytvorenia v roku 2016.
Parlament KĽDR sa zvyčajne schádza po zjazde Kórejskej strany práce, aby schválil zákony potrebné na implementáciu prijatých rozhodnutí. Na nedeľňajšom zasadaní sa diskutovalo aj o revízii severokórejskej ústavy, opatreniach na implementáciu päťročného národného rozvojového plánu a štátnom rozpočte na rok 2026, uviedla KCNA bez zverejnenia podrobností.
Analytici predpovedajú, že Severná Kórea by mohla zo svojej ústavy odstrániť princíp mierového zjednotenia s Južnou Kóreou a označiť medzikórejské vzťahy za vzťahy medzi „dvoma nepriateľskými štátmi“.
