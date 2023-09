Kim Čong-un sa vracia z návštevy Ruska, želá mu prosperitu a blahobyt

Moskva 18. septembra (TASR) — Severokórejský vodca Kim Čong-un sa v nedeľu po takmer týždni strávenom v Rusku vydal z mesta Vladivostok na Ďalekom východe na cestu do vlasti. Podľa agentúry Johnap o tom informovali štátne médiá v KĽDR.



Agentúra KCNA v pondelok uviedla, že Kim po ukončení úspešnej návštevy "vyjadril úprimnú vďaku prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi a ruskej vláde" za "ich osobitnú starostlivosť a srdečnú pohostinnosť". Rusku tiež zaželal "prosperitu a blahobyt pre jeho ľud".



Kim Čong-un pricestoval do Ruska v utorok obrneným vlakom. V stredu rokoval s Putinom na kozmodróme Vostočnyj, ležiacom približne 8000 kilometrov od Moskvy. Po stretnutí Putin hovoril o perspektíve intenzívnejšej spolupráce so Severnou Kóreou a „možnostiach“ vzťahov vo vojenskej oblasti.



Putin na stretnutí s Kimom prijal pozvanie na návštevu Severnej Kórey a ponúkol mu, že jedného z občanov KĽDR vyšle Rusko do vesmíru.



Kim Čong-un počas návštevy podporil Putina a povedal, že ruská armáda a ruský ľud zvíťazia nad „zlými“ silami, čím nepriamo podporil inváziu ruských síl na Ukrajinu.



Na ruskom Ďalekom východe navštívil Kim kľúčové vojenské objekty a rokoval s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom.



Zloženie Kimovho sprievodu a výber Vostočného ako miesta na rozhovory vyvolali špekulácie, že Severná Kórea by mohla súhlasiť s dodávkou munície a zbraní Rusku výmenou za potravinovú pomoc a transfer zbrojnej technológie z Moskvy, zahŕňajúcej aj ponorky s jadrovým pohonom.



Išlo o najdlhšiu Kimovu cestu do zahraničia od nástupu k moci. Vrátane času na cestu strávil severokórejský vodca na návšteve Ruska celkovo osem dní.



Pred odchodom z Vladivostoku dostal od gubernátora Primorského kraja, ktorý hraničí s Čínou a Severnou Kóreou, ako dar päť kamikadze dronov, prieskumný dron a nepriestrelnú vestu.