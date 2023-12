Kim Čong-un sa vyhráža „útočnejšími akciami“ proti USA

Soul 19. decembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un pohrozil "ďalšími útočnými akciami", ktoré majú byť reakciou na údajné zvyšujúce sa vojenské hrozby zo strany USA a ich spojencov. Informovali o tom v utorok štátne médiá KĽDR.



Toto Kimovi pripisované vyhlásenie sa objavilo po tom, ako dohliadal na tretí test najpokročilejšej strely svojej krajiny navrhnutej tak, aby zasiahla pevninu USA.



Podľa agentúry AP Kimovo vyhlásenie naznačuje, že je presvedčený o svojom rastúcom raketovom arzenáli a že pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch pravdepodobne bude pokračovať v testovaní zbraní.



Mnohí pozorovatelia však tvrdia, že Severná Kórea ešte musí vykonať významnejšie testy, aby dokázala, že má funkčné rakety schopné dosiahnuť pevninu USA.



Po zhliadnutí pondelňajšieho štartu medzikontinentálnej balistickej strely Hwasong-18 Kim povedal, že test ukázal, ako by Severná Kórea mohla reagovať, ak by Spojené štáty urobili "nesprávne rozhodnutie proti nej", uviedla oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Kim podľa nej zdôraznil potrebu "nikdy neprehliadnuť všetky bezohľadné a nezodpovedné vojenské hrozby nepriateľov... a dôrazne im čeliť útočnejšími akciami," uviedla KCNA.



AP doplnila, že Južná Kórea, USA a Japonsko začali v utorok uvádzať do prevádzky zdieľanie údajov o varovaní pred raketami v reálnom čase a dohodli podrobnosti o svojich trojstranných cvičeniach v nasledujúcich rokoch, uviedlo vo vyhlásení juhokórejské ministerstvo obrany. Dodalo, že tieto tri krajiny posilnia svoju trojstrannú spoluprácu, aby sa vyrovnali s regionálnymi výzvami a podporili mier v regióne.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol na utorkovom zasadnutí vládnej rady povedal, že Južná Kórea a USA čoskoro vytvoria poradný orgán určený na zdieľanie informácií o plánoch operácií jadrových a strategických zbraní a spoločných operáciách. Vznik tejto skupiny je súčasťou úsilia USA zmierniť obavy Južnej Kórey zo severokórejských provokácií a zároveň zabrániť Soulu v presadzovaní vlastného jadrového programu.