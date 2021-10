Kim Čong-un schudol 20 kg, ale je zdravý, tvrdí tajná služba Soulu

Soul/Pchjongjang 28. októbra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un nedávno schudol približne 20 kilogramov, ale je zdravý a snaží sa posilniť lojalitu verejnosti vzhľadom na zhoršujúce sa ekonomické problémy KĽDR. Vyplýva to z neverejnej správy juhokórejskej Národnej spravodajskej služby (NIS). Informovala o tom agentúra AP.



NIS poskytla hodnotenie zdravotného stavu severokórejského vodcu počas parlamentného brífingu za zatvorenými dverami. Agentúre AP to povedali dvaja zákonodarcovia, ktorí sa na neverejnom zasadnutí zúčastnili. Juhokórejská tajná služba údajne uviedla, že na zhodnotenie stavu Kim Čong-una použila počítačovú umelú inteligenciu. Okrem iných metód analyzovala Kima na videozáznamoch s vysokým rozlíšením.



AP pripomenula, že Kimovo zdravie bolo v uplynulých mesiacoch stredobodom "horlivej pozornosti", pretože na oficiálnych fotografiách a videách od severokórejských štátnych médií sa "javil výrazne chudší". Líder komunistického režimu verejne nehovorí o svojom prípadnom nástupcovi, a preto niektorí experti tvrdia, že náhla nespôsobilosť vykonávať úrad by mohla spustiť chaos v chudobnej krajine. Jeden juhokórejský bulvárny denník dokonca priniesol informáciu, že Kim používa chudšieho dvojníka. NIS však túto správu odmietla ako nepodloženú, povedal pre AP jeden z účastníkov neverejnej schôdzky. Spresnil, že zo spravodajských informácií vyplýva, že Kim Čong-un mal predtým zhruba 140 kilogramov. Teraz váži zhruba 120 kg. Podľa NIS je severokórejský vodca vysoký asi 170 centimetrov.



Kim Čong-un je pri moci od roku 2012. Podľa juhokórejskej tajnej služby zrejme zažíva najťažšie obdobie svojho vládnutia v dôsledku ekonomických ťažkostí KĽDR, ktoré ešte viac prehĺbila pandémia koronavírusu. Severná Kórea doteraz nepotvrdila žiadny prípad nákazy. NIS to spochybňuje, avšak na druhej strane dodala, že v izolovanej krajine nezaznamenala známky "veľkého prepuknutia" pandémie.