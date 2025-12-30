< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un si bol v továrni pozrieť nové salvové raketomety
Pchjongjang deň predtým oznámil, že skúšobne odpálil dve strategické rakety dlhého doletu s plochou dráhou letu, čím demonštroval svoju bojovú pripravenosť proti zahraničným hrozbám.
Autor TASR
Soul 30. decembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil továreň, ktorá vyrába nové salvové raketomety, pričom sa pochvalne vyjadril o ich schopnosti „zničiť nepriateľa“, informovali v utorok štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Pchjongjang deň predtým oznámil, že skúšobne odpálil dve strategické rakety dlhého doletu s plochou dráhou letu, čím demonštroval svoju „bojovú pripravenosť“ proti zahraničným hrozbám.
Kim v utorok vyhlásil, že nové salvové raketomety budú slúžiť ako „hlavný úderný prostriedok“ severokórejskej armády, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA. Podľa Kima ide o „supervýkonný zbraňový systém, ktorý dokáže zničiť nepriateľa prostredníctvom náhleho presného úderu s vysokou presnosťou a ničivou silou“.
Medzi oboma Kóreami platí od roku 1953 iba prímerie, takže vojna medzi nimi sa oficiálne neskončila. Ak by došlo k opätovnému prepuknutiu konfliktu na polostrove, KĽDR by sa podľa analytikov vo veľkom spoliehala na svoj delostrelecký arzenál vrátane raketového delostrelectva. Štúdia think tanku RAND ešte z roku 2020 odhadla, že severokórejské delostrelecké systémy - ak by boli namierené na veľké aglomerácie, ako napríklad juhokórejské hlavné mesto Soul - by mohli za hodinu zabiť 10.000 ľudí.
Pchongjang zároveň v posledných rokoch tiež zintenzívnil testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že tento krok má za cieľ zlepšiť presnosť úderov, vyslať signál pre Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska, uvádza AFP.
Pchjongjang deň predtým oznámil, že skúšobne odpálil dve strategické rakety dlhého doletu s plochou dráhou letu, čím demonštroval svoju „bojovú pripravenosť“ proti zahraničným hrozbám.
Kim v utorok vyhlásil, že nové salvové raketomety budú slúžiť ako „hlavný úderný prostriedok“ severokórejskej armády, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA. Podľa Kima ide o „supervýkonný zbraňový systém, ktorý dokáže zničiť nepriateľa prostredníctvom náhleho presného úderu s vysokou presnosťou a ničivou silou“.
Medzi oboma Kóreami platí od roku 1953 iba prímerie, takže vojna medzi nimi sa oficiálne neskončila. Ak by došlo k opätovnému prepuknutiu konfliktu na polostrove, KĽDR by sa podľa analytikov vo veľkom spoliehala na svoj delostrelecký arzenál vrátane raketového delostrelectva. Štúdia think tanku RAND ešte z roku 2020 odhadla, že severokórejské delostrelecké systémy - ak by boli namierené na veľké aglomerácie, ako napríklad juhokórejské hlavné mesto Soul - by mohli za hodinu zabiť 10.000 ľudí.
Pchongjang zároveň v posledných rokoch tiež zintenzívnil testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že tento krok má za cieľ zlepšiť presnosť úderov, vyslať signál pre Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska, uvádza AFP.