Kim Čong-un si uctil vojakov KĽDR padlých v boji za Rusko

Soul 1. júla (TASR) - Severokórejské štátne médiá priniesli zábery z ceremónie návratu pozostatkov severokórejských vojakov, ktorí padli v boji proti ukrajinským silám v Rusku. Na pietnom podujatí bol aj vodca Kim Čong-un, ktorý na záberoch položil štátnu vlajku na jednu z rakiev. Juhokórejské ministerstvo obrany medzitým v utorok uviedlo, že zatiaľ nezaznamenalo žiadne náznaky ďalšieho chystaného nasadenia vojakov KĽDR na pomoc Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na nedeľnom podujatí v Pchjongjangu sa zúčastnila aj ruská ministerka kultúry Oľga Ľubimovová. Zároveň si pripomenuli prvé výročie vojenského paktu uzavretého medzi Ruskom a KĽDR, ktorý obsahuje klauzulu o vzájomnej obrane.



Televízia odvysielala aj zábery severokórejských vojakov na bojisku, ktoré sprevádzali titulky, ako napríklad: „Ó, naši hrdinovia, žiarivé hviezdy mojej vlasti,“ napísala AFP.



V jednom okamihu sa v televízii podľa francúzskej agentúry objavil aj záber na dokument údajne podpísaný Kimom, v ktorom schvaľuje účasť severokórejských vojakov v bojoch v ruskej Kurskej oblasti v roku 2024.



Ukrajinské jednotky vpadli do Kurskej oblasti vlani v auguste a obsadili tam stovky štvorcových kilometrov územia. Podľa odhadov tam KĽDR nasadila 14.000 až 15.000 vojakov.



Zapojenie severokórejských vojakov do vojny proti Ukrajine potvrdili Pchjongjang a Moskva prvýkrát až v apríli tohto roku. Ich vojenská spolupráca vychádza z dohody, ktorú lídri oboch krajín podpísali v júni minulého roka.



Juhokórejské tajné služby podľa poslanca juhokórejského parlamentu I Song-kchwuna majú informácie, že v bojoch za Rusko padlo približne 600 severokórejských vojakov a tisíce utrpeli zranenia. I minulý týždeň povedal, že KĽDR chce vyslať do Ruska ďalších vojakov, a to možno už začiatkom júla. Avšak ministerstvo obrany v Soule podľa utorkového vyhlásenia náznaky príprav ďalšieho nasadenia zo strany Pchjongjangu neeviduje. V KĽDR podľa neho prebieha letný výcvik.