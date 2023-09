Kim Čong-un si vo Vladivostoku prezrel bombardéry aj vojnové lode

Vladivostok 16. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un si v sobotu vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe prezrel ruské strategické bombardéry schopné niesť jadrové zbrane, hypersonické strely, vojnové lode, ako aj baletné predstavenie. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá, píše TASR.



Kim Čong-una privítal v sobotu na letisku Kneviči pri Vladivostoku ruský minister obrany Šojgu, ktorý ho aj ďalej sprevádzal počas návštevy tohto mesta. Na letisku mu ukázal strategické bombardéry Tu-160, Tu-95 a Tu-22M3 schopné niesť jadrové zbrane.



Šojgu Kimovi priblížil, že bombardéry dokážu preletieť z Moskvy do Japonska a späť na jedno natankovanie. Kim sa údajne zaujímal aj o spôsob, akým sa z týchto lietadiel odpaľujú rakety.



Severokórejskému lídrovi následne ukázali nadzvukovú stíhačku MiG-31I vyzbrojenú raketami Kinžal. Táto balistická strela sa odpaľuje zo vzduchu a je schopná niesť jadrové či konvenčné hlavice.



Po prehliadke lietadiel a rakiet sa Kim spolu so Šojguom presunuli do prístavu vo Vladivostoku, kde si prezreli fregatu ruskej Tichomorskej flotily "Maršal Šapošnikov", ako aj ukážku fungovania moderných systémov navádzania rakiet.



Ruský veľvyslanec v Pchjongjangu Alexander Macegora uviedol, že Kimov program v Rusku je veľmi "nabitý" a zatiaľ nie je jasné, ako dlho potrvá jeho návšteva.



Počas pobytu vo Vladivostoku si Kim pozrel aj prvé dejstvo baletu Šípková Ruženka, ktorý uviedlo petrohradské Mariinské divadlo.



Kimova prvá oficiálna zahraničná pracovná cesta od vypuknutia pandémie COVID-19 vyvolala medzi západnými krajinami obavy, že Moskva a Pchjongjang sa navzájom dohodnú na dodávkach zbraní. Predpokladá sa, že Moskva má záujem o nákup severokórejskej munície, aby mohla pokračovať v bojoch na Ukrajine, zatiaľ čo Pchjongjang chce od Ruska pomoc pri vývoji svojho raketového programu.



Zatiaľ čo ruský prezident Vladimir Putin po stredajšom stretnutí s Kimom naznačil, že existujú "možnosti" vzájomnej vojenskej spolupráce, Kremeľ v piatok uviedol, že počas návštevy Kim Čong-una v Rusku nedošlo k podpisu žiadnej dohody.



Spojené štáty i Južná Kórea v piatok varovali, že vojenská spolupráca medzi Severnou Kóreou a Ruskom by znamenala porušenie sankcií, ktoré na Pchjongjang uvalila OSN. Zároveň varovali pred možnými dôsledkami tejto spolupráce.