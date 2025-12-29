< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un sledoval skúšobné odpálenie dvoch strategických rakiet
Velenie juhokórejskej armády uviedlo, že okolo ôsmej hodiny ráno miestneho času bolo zaznamenané odpálenie viacerých rakiet z oblasti Sunan neďaleko Pchjongjangu.
Autor TASR
Soul/ Pchjongjang 29. decembra (TASR) — Severná Kórea v nedeľu skúšobne odpálila do Žltého mora dve strategické rakety dlhého doletu s plochou dráhou letu. Test osobne sledoval aj severokórejský vodca Kim Čong-un, ktorý pri tejto príležitosti vyzval na „neobmedzený a trvalý“ rozvoj jadrových síl svojej krajiny. Informovala o tom v pondelok severokórejská štátna agentúra KCNA, uviedli juhokórejské médiá vrátane agentúry Jonhap.
Obidve rakety leteli po nastavenej dráhe 10,199, respektíve 10,203 sekundy, kým zasiahli cieľ, uviedla agentúra. Skúška podľa nej demonštrovala absolútnu spoľahlivosť a pripravenosť KĽDR na protiútok.
Velenie juhokórejskej armády uviedlo, že okolo ôsmej hodiny ráno miestneho času bolo zaznamenané odpálenie viacerých rakiet z oblasti Sunan neďaleko Pchjongjangu. Poznamenalo, že Severná Kórea môže do konca roka vykonať ďalšie raketové testy.
Severná Kórea uskutočnila test balistickej rakety naposledy 6. novembra, niečo vyše týždňa po tom, čo americký prezident Donald Trump počas svojej návštevy Ázie, prejavil záujem o stretnutie s Kim Čong-unom. Pchjongjang na túto ponuku nereagoval.
Pred zjazdom vládnucej Kórejskej strany práce, ktorý sa uskutoční na budúci rok, Kim Čong-un zintenzívnil svoje inšpekcie vojenských objektov. Počas návštevy lodenice, kde sa buduje 8700-tonová strategická jadrová ponorka schopná niesť riadené strely varoval, že zámer Južnej Kórey na výstavbu jadrových ponoriek je hrozbou pre bezpečnosť KĽDR, ktorej „treba čeliť“.
