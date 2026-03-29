Kim Čong-un sledoval test nového raketového motora na tuhé palivo
Kim Čong-un počas testu vyhlásil, že obranné kapacity KĽDR vstúpili „do významnej fázy zmien“.
Autor TASR
Soul 29. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sledoval testovanie nového raketového motora na tuhé palivo, ktorý je súčasťou rozvoja strategického arzenálu krajiny, informovala v nedeľu štátna agentúra KCNA citovaná agentúrou AFP.
KCNA neuviedla presný dátum ani miesto testu. Ide o prvý oficiálne potvrdený test vysokovýkonného motora na tuhé palivo od septembra 2025. Nový motor podľa KCNA dosiahol ťah 2500 kilonewtonov, čo je viac než pri predchádzajúcom teste, keď maximálny ťah predstavoval 1971 kilonewtonov.
Motory na tuhé palivo poskytujú vysoký ťah a umožňujú rýchlejšie štarty rakiet. Podľa expertov ide o pohonné jednotky určené pre nové medzikontinentálne balistické rakety (ICBM) Hwasong-20, predstavené v októbri 2025, ktoré podľa Pchjongjangu môžu zasiahnuť aj územie Spojených štátov.
Kim Čong-un počas testu vyhlásil, že obranné kapacity KĽDR vstúpili „do významnej fázy zmien“.
KCNA uviedla, že daný test je súčasťou „hlavného cieľa modernizácie strategických úderných kapacít“. Motor je podľa agentúry vyrobený z kompozitného materiálu na báze uhlíkových vlákien.
Analytik Hong Min z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie (KINU) pre AFP uviedol, že vývoj demonštruje odhodlanie Severnej Kórey „získať rakety schopné zasiahnuť ciele po celom svete“. Zvýšený ťah motora podľa neho naznačuje ambíciu disponovať raketami s globálnym dosahom a schopnosťou prekonať systémy protiraketovej obrany.
Severná Kórea už podľa expertov zvládla technológiu potrebnú na odpálenie rakiet schopných zasiahnuť územie Spojených štátov aj pri nižšom ťahu motora. Otázkou zostáva, či dokáže vyvinúť rakety schopné niesť viacero bojových hlavíc, ktoré by pri jednom štarte zasiahli viacero cieľov a zároveň zahltili obranné systémy. Takéto rakety z dôvodu svojej vyššej hmotnosti vyžadujú výkonnejšie motory.
Severná Kórea naposledy testovala medzikontinentálnu balistickú raketu v októbri 2024.
