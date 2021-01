Kim Čong-un: Spojené štáty sú najväčším nepriateľom Severnej Kórey

Soul 9. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že Spojené štáty sú "najväčším nepriateľom" jeho krajiny vyzbrojenej jadrovým arzenálom. Informovala o tom v noci na sobotu tlačová agentúra AFP, citujúc miestne médiá.



Vyhlásenie prichádza menej než dva týždne pred inauguráciou nového amerického prezidenta Joea Bidena a po búrlivých vzťahoch medzi Kimom a odchádzajúcim prezidentom USA Donaldom Trumpom.



Kim a Trump sa zozačiatku dostali do slovných potýčok a vzájomných vyhrážok, neskôr sa medzi nimi vyvinul pozoruhodný diplomatický vzťah, ktorý viedol k niekoľkým prelomovým summitom. K očakávanému posunu však nedošlo; na stretnutí vo vietnamskom Hanoji sa proces zbližovania zasekol na otázke sankcií a podmienkach KĽDR.



Pchjongjang "by sa mal sústrediť na podkopávanie Spojených štátov - nášho najväčšieho nepriateľa, najväčšej prekážky našej revolúcie," vyhlásil Kim na zjazde Kórejskej strany práce (KSP), ktorý sa začal v utorok. "Bez ohľadu na to, kto je pri moci, skutočná podstata politiky USA proti Severnej Kórei sa nikdy nezmení," dodal podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA severokórejský vodca.



KĽDR investovala obrovské prostriedky do vývoja svojich nukleárnych zbraní a balistických striel, ktoré krajina podľa tamojších predstaviteľov potrebuje na obranu proti možnej americkej invázii.



Severná Kórea podľa Kim Čong-una dokončila plány na ponorku na jadrový pohon, čo by zmenilo strategickú rovnováhu. "Je dokončený nový plánovací výskum pre ponorku s jadrovým pohonom, ktorý má vstúpiť do procesu záverečných skúšok," uviedol Kim na zjazde.



Podľa jeho slov je kľúčom k budúcim vzťahom medzi KĽDR a USA ukončenie "nepriateľského" postoja zo strany Washingtonu.



Všeobecne sa predpokladá, že Spojené štáty sa počas Bidenovho prezidentského mandátu vrátia ku klasickejším diplomatickým prístupom, ako je trvanie na rozsiahlom pokroku v rozhovoroch na pracovnej úrovni skôr, ako bude možné uvažovať o summite lídrov.



Proces s Trumpom sprostredkoval juhokórejský prezident Mun Če-in, Kim však tvrdí, že Soul porušuje medzikórejské dohody a "nerešpektuje naše varovania, že Kórea by mala zastaviť spoločné vojenské cvičenia s USA".