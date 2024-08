Kim Čong-un tvrdí, že médiá v J. Kórei šíria fámy o záplavách v KĽDR

Soul 3. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un obvinil juhokórejské médiá zo šírenia údajne nepravdivých správ o rozsahu škôd a obetiach záplav v KĽDR. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Severná Kórea začiatkom tohto týždňa informovala, že záplavy v jej severných regiónoch si vyžiadali nespresnený počet obetí, ako aj škody na tisícoch domov.



Vláda v Soule vo štvrtok vyjadrila ochotu "urýchlene poskytnúť" humanitárnu pomoc "severokórejským obetiam katastrofy". Reagovala tak na správy juhokórejských médií, podľa ktorých by sa počet mŕtvych a nezvestných mohol vyšplhať až na 1500.



Správu juhokórejskej televízie Čosun, ktorá hovorila aj o možných úmrtiach záchranárov pri haváriách vrtuľníkov, neskôr prebrali aj ďalšie médiá.



Kim Čong-un podľa štátnej agentúry KCNA označil za fámu tvrdenie, že o život mohlo prísť až 1500 ľudí. Podľa nej na to reagoval "rozhorčene" a odsúdil "zlozvyky a podlú povahu" občanov Južnej Kórey, ktorá sa podľa neho iba snaží "znevážiť a pošpiniť obraz" KĽDR. K ponuke humanitárnej pomoci od Soulu sa nevyjadril.



Pchjongjang ešte v stredu informoval, že vodca žiadal prísne potrestať úradníkov, ktorí zanedbali svoje povinnosti pri predchádzaní katastrofám, čo malo za následok úmrtia alebo zranenia nešpecifikovaného počtu ľudí.



V sobotu však tamojší režim tvrdil, že v regióne Sinuidžu, ktorý podľa pôvodného vyhlásenia zaznamenal najväčšie povodňové škody, nedošlo k žiadnym obetiam. Severokórejské vzdušné sily údajne zachránili vyše 5000 ľudí, pričom 4200 z nich odviezol vrtuľník "v priebehu niekoľkých hodín".



Vzťahy medzi oboma Kóreami sú momentálne na jednom z najnižších bodov za posledné roky. Pchjongjang v roku 2020 jednostranne prerušil všetky oficiálne vojenské a politické komunikačné spojenia so Soulom a vyhodil do vzduchu nepoužívaný medzikórejský styčný úrad na svojej strane hranice.



Tento komunikačný kanál bol síce v roku 2021 obnovený, ale KĽDR na výzvy na kontakt nereaguje od apríla 2023. Napriek tomu sa Soul pokúša nadviazať kontakt s KĽDR dvakrát denne, doplnila AFP.