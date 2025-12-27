< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un v liste Putinovi označil vzťah s Ruskom za cenné bohatstvo
Kimov list prišiel pár dní po tom, ako Putin zaslal podobný novoročný pozdrav severokórejskému vodcovi.
Autor TASR
Soul 27. decembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un poslal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pozdravný list, v ktorom označil vzťahy medzi oboma krajinami za „cenné spoločné bohatstvo“, informovali v sobotu severokórejské štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúr Jonhap a AFP.
Kimov list prišiel pár dní po tom, ako Putin zaslal podobný novoročný pozdrav severokórejskému vodcovi.
V pozdrave líder KĹDR opísal rok 2025 ako „významný“, keďže podľa jeho slov obe krajiny „neustále písali veľkolepú biografiu aliancie“ prostredníctvom „plnej vzájomnej podpory a nesebeckého povzbudzovania“, uviedla severokórejská tlačová agentúra (KCNA).
„Myslím si, že dnešné spojenectvo medzi KĽDR a Ruskom je vzácnym spoločným majetkom, ktorý treba zachovať nielen v súčasnosti, ale aj pre budúce generácie,“ napísal severokórejský líder.
Dodal, že bilaterálne spojenectvo medzi krajinami upevnilo „zdieľanie krvi, života a smrti v rovnakom zákope“, pričom narážal na vyslanie severokórejských vojakov do Ruska na podporu vojenskej kampane proti Ukrajine.
Severná Kórea a Rusko prehlbujú svoju vojenskú spoluprácu od stretnutia v Pchjongjangu v júni 2024, keď Putin a Kim podpísali zmluvu o „komplexnom strategickom partnerstve“. Od vlaňajška vyslala Severná Kórea do Ruska približne 15.000 vojakov, píše juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. Ruskej armáde dodala KĽDR aj delostreleckú muníciu, či raketové systémy.
Na oplátku Rusko posiela Severnej Kórei finančnú pomoc, vojenskú technológiu a dodávky potravín a energie, uvádzajú analytici.
Juhokórejská spravodajská služba tiež odhaduje, že v službe po boku ruskej armády padlo približne 2000 severokórejských vojakov. Severná Kórea potvrdila vyslanie svojich jednotiek do Ruska až v apríli, keď súčasne priznala aj straty na životoch.
