Kim Čong-un vyhlásil víťazstvo nad covidom

Soul 11. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un deklaroval víťazstvo v boji proti covidu. Oznámila to vo štvrtok juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na štátne médiá v Pchjongjangu.



Kimove slová zazneli na stredajšom celonárodnom zasadnutí zdravotníckych pracovníkov a expertov venovanom boju proti šíreniu ochorenia COVID-19 na území Severnej Kórey.



"(Vodca) oficiálne vyhlásil víťazstvo v rámci krízovej protiepidemickej kampane zameranej na vyhubenie koronavírusu, ktorý prenikol na naše územie, a na ochranu životov a zdravia ľudu," uvádza sa vo vyhlásení severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA.



Po ukončení Kimovho prejavu prepukli nadšené ovácie, pričom účastníci zasadnutia "si v slzách pripomínali (vodcove) hrdinské činy a oddanú službu ľudu, vďaka ktorým sa dosiahlo toto žiarivé víťazstvo, ktoré sa zapíše do histórie," uvádza KCNA.



Komunistický režim v Pchjongjangu oficiálne priznal prvý prípad nákazy koronavírusom 12. mája 2022, teda viac než dva roky od začiatku globálnej pandémie. Kim následne vyhlásil celoštátny stav núdze a lockdown, pričom odmietol viaceré ponuky medzinárodného spoločenstva na pomoc v boji proti rozsiahlemu šíreniu covidu v krajine.



Epidémia v KĽDR kulminovala v polovici mája, keď denne pribúdalo aj niekoľko stotisíc prípadov ľudí s príznakmi "horúčky", ako o tom referovali severokórejské oficiálne médiá, zrejme pre nedostatok testovacích kapacít. Nové prípady nákazy v krajine nezaznamenali od 29. júla.



KĽDR od konca apríla podľa oficiálnych údajov zaznamenala takmer 4,8 milióna prípadov nákazy "horúčkou" a 74 úmrtí. Podľa expertov sú však tieto čísla príliš nízke, napríklad v porovnaní so susednou Južnou Kóreou, a teda zrejme nezodpovedajúce skutočnej realite.