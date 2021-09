Kim Čong-un vyzval na boj proti klimatickej zmene

Pchjongjang 3. septembra (TASR) – Severokórejský vodca Kim Čong-un na štvrtkovom zasadnutí politbyra vládnej Kórejskej strany práce akcentoval nebezpečenstvá spojené so zmenami klímy a avizoval, že chce urobiť viac pre ochranu životného prostredia. Členov strany zároveň vyzval, aby sa zaoberali problémom nedostatku potravín v krajine. Informovala o tom v piatok stanica BBC.



„Kim zdôraznil nevyhnutnosť podniknúť zásadné opatrenia na vyrovnanie sa s následkami zmeny klímy s ohľadom na zvyšujúci sa počet prírodných katastrof v posledných rokoch," uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.



K problémom so zásobovaním potravinami v KĽDR vlani výrazne prispeli silné dažde a tajfúny, ktoré zničili úrodu. Tento rok sa to zopakovalo, keď po týždňoch sucha prišli mohutné monzúnové dažde. Kim v tejto súvislosti vyzval na prioritnú podporu projektov týkajúcich sa zlepšenia protizáplavovej infraštruktúry a zalesňovania.



Hospodárstvo Severnej Kórey podľa KCNA trpí aj v dôsledku medzinárodných sankcií či uzavretím hraníc a tvrdým lockdownom, ktorý bol zavedený v rámci boja proti pandémii COVID-19. Hoci v KĽDR podľa oficiálnych údajov nepotvrdili nijaké prípady koronavírusu, krajina prijala prísne preventívne opatrenia, čo obmedzilo napríklad dôležité dodávky tovarov z Číny.



„Sprísnenie epidemickej prevencie je najdôležitejšou úlohou, z ktorej nie je možné poľaviť ani v súčasnej situácii," uviedol Kim Čong-un podľa severokórejských štátnych médií.



Tento týždeň OSN oznámila, že Severná Kórea odmietla ponuku na takmer tri milióny vakcín proti covidu a podľa hovorkyne organizácie KĽDR vyzvala na distribúciu očkovacích látok do zasiahnutých krajín.