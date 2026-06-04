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Kim Čong-un vyzval na exponenciálne rozšírenie jadrového arzenálu KĽDR
Severná Kórea považuje svoj jadrový arzenál za ochranu pred útokom zo strany Južnej Kórey a tam umiestnených amerických síl.
Autor TASR
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Pchjongjang 4. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil nové zariadenie na výrobu jadrového materiálu a vyzval na exponenciálne rozšírenie jadrového arzenálu svojej krajiny. Informovala o tom v noci na štvrtok štátna agentúra KCNA, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Kim počas prehliadky povedal, že výrobná kapacita jadrového materiálu na vojenské účely sa v Severnej Kórei za posledných päť rokov viac než zdvojnásobila. Zároveň nariadil úradom, aby produkciu ďalej zvyšovali v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi.
Rozšírenie jadrových kapacít KĽDR je podľa vodcu nevyhnutné vzhľadom na bezpečnostné hrozby a dlhodobú konfrontáciu s nepriateľmi. Kim podľa KCNA potvrdil aj politiku KĽDR zameranú na posilňovanie jej jadrového odstrašenia.
Severná Kórea považuje svoj jadrový arzenál za ochranu pred útokom zo strany Južnej Kórey a tam umiestnených amerických síl. KĽDR odmieta nátlak zo strany USA, aby sa vzdala svojho jadrového programu, a svoju pozíciu v tejto veci označuje za nezvratnú.
Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) odhaduje, že Severná Kórea má približne 50 jadrových hlavíc a štiepny materiál na výrobu ďalších 40. KĽDR uskutočnila svoj prvý jadrový test v roku 2006. Odvtedy sú na Pchjongjang za jeho jadrový aj balistický program uvalené sankcie OSN.
Kim počas prehliadky povedal, že výrobná kapacita jadrového materiálu na vojenské účely sa v Severnej Kórei za posledných päť rokov viac než zdvojnásobila. Zároveň nariadil úradom, aby produkciu ďalej zvyšovali v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi.
Rozšírenie jadrových kapacít KĽDR je podľa vodcu nevyhnutné vzhľadom na bezpečnostné hrozby a dlhodobú konfrontáciu s nepriateľmi. Kim podľa KCNA potvrdil aj politiku KĽDR zameranú na posilňovanie jej jadrového odstrašenia.
Severná Kórea považuje svoj jadrový arzenál za ochranu pred útokom zo strany Južnej Kórey a tam umiestnených amerických síl. KĽDR odmieta nátlak zo strany USA, aby sa vzdala svojho jadrového programu, a svoju pozíciu v tejto veci označuje za nezvratnú.
Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) odhaduje, že Severná Kórea má približne 50 jadrových hlavíc a štiepny materiál na výrobu ďalších 40. KĽDR uskutočnila svoj prvý jadrový test v roku 2006. Odvtedy sú na Pchjongjang za jeho jadrový aj balistický program uvalené sankcie OSN.