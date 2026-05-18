Kim Čong-un vyzval na posilnenie jednotiek na južnej hranici
Pchjongjang 18. mája (TASR) — Severokórejský vodca Kim Čong-un na nedeľňajšom stretnutí s armádnymi veliteľmi vyzval na posilnenie jednotiek na hranici s Južnou Kóreou. Podľa štátnej agentúry KCNA zdôraznil, že modernizácia technológií v kľúčových jednotkách, najmä frontových, je zásadná pre účinné odstrašenie od vojny. Informovala o tom v pondelok agentúra Johnap.
Kim Čong-un označil Južnú Kóreu za „úhlavného nepriateľa“ a zdôraznil politiku premeny južnej hranice na „nedobytnú pevnosť“. Na tento účel plánuje KĽDR prepracovať organizačnú štruktúru ozbrojených síl a posilniť jednotky v prvej línii, čo má nepriateľa odradiť od vyvolania konfliktu.
Líder KĽDR tiež poukázal na zodpovednosť veliteľov za budovanie „najsilnejšej“ armády na svete a avizoval reformu výcvikového systému s dôrazom na praktické cvičenia prispôsobené „súčasným vojnám“.
Po skončení stretnutia sa severokórejský odfotografoval s poprednými veliteľmi, vrátane náčelníka generálneho štábu Ri Jong-gila a poradcu ministerstva obrany Pak Čong-čchona.
Začiatkom mája Kim Čong-un nariadil armáde, aby do konca roka nasadila pozdĺž hranice s Južnou Kóreou nový samohybný húfnicový systém.
I Če-mjong a Trump diskutovali o výsledkoch summitu USA a Činy
Juhokórejský prezident I Če-mjong a americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonicky diskutovali o stretnutí šéfa Bieleho domu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom . Uviedla to vo vyhlásení juhokórejská prezidentská kancelária. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump oboznámil juhokórejského lídra s výsledkami rokovaní v Pekingu, ktoré sa týkali napríklad americko-čínskych vzťahov, ekonomických a obchodných dohôd či situácie na Blízkom východe. Trump podľa svojich slov viedol so Ťin-pchingom aj konštruktívny rozhovor o záležitostiach Kórejského polostrova.
Šéf Bieleho domu povedal, že prostredníctvom úzkej spolupráce so Soulom prispeje k mieru a stabilite na Kórejskom polostrove. I Če-mjong povedal Trumpovi, že stabilné americko-čínske vzťahy podporia mier a prosperitu v regióne i vo svete. Zároveň vyjadril nádej na okamžité obnovenie mieru a stability na Blízkom východe.
Lídri spoločne hovorili aj o plynulom zavádzaní vlaňajšej bilaterálnej obchodnej dohody. Rozhovor prezidentov trval 30 minút, spresnila juhokórejská agentúra Jonhap.
