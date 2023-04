Kim Čong-un vyzval na rozšírenie odstrašovacích schopností KĽDR

Soul 11. apríla (TASR) — Na rozšírenie odstrašovacích schopností svojej krajiny "praktickejším a ofenzívnejším" spôsobom vyzval severokórejský vodca Kim Čong-un. Uviedla to v utorok agentúra Johnap odvolávajúca sa na správu zverejnenú v anglickom servise štátnej tlačovej agentúry KCNA.



Kim Čong-un to povedal na pondelňajšom zasadnutí Ústrednej vojenskej komisie vládnucej Kórejskej strany pracujúcich, kde zároveň poukázal na potrebu urýchliť odstrašovacie schopnosti KĽDR a "účinne ich uplatňovať ako opatrenie na prísnejšiu kontrolu stále sa zhoršujúcej bezpečnostnej situácie“ na Kórejskom polostrove.



Na zasadaní komisie sa podľa KCNA tiež diskutovalo "o praktických otázkach a opatreniach pre mechanizmus na prípravu návrhov vojenských akcií, ktoré by nepriateľovi nedali k dispozícii žiadne prostriedky na odvetnú akciu".



Agentúra Jonhap poznamenala, že správa bola zverejnená pri príležitosti 11. výročia Kimovho nástupu do funkcie prvého tajomníka Kórejskej strany pracujúcich.



Severná Kórea sa minulý rok vyhlásila za „nezvratnú“ jadrovú veľmoc, čo fakticky ukončilo možnosť rozhovorov o denuklearizácii, konštatuje agentúra AFP.



Začiatkom tohto roka Kim Čong-un nariadil armáde, aby zintenzívnila cvičenia s cieľom pripraviť sa na „skutočnú vojnu“. V reakcii na to USA a Južná Kórea zintenzívnili spoluprácu v oblasti obrany a zorganizovali spoločné vojenské cvičenia. Severná Kórea považuje takéto cvičenia za nácvik invázie.